La crítica situación humanitaria: “Hay ciudades sin agua potable desde el principio de la guerra”

“Llevamos un año de guerra y ha dejado una situación muy crítica en Ucrania”, ha contado a COPE desde Kiev Saviano Abreu, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Dice que “la situación humanitaria ha empeorado de forma rápida y muy drástica. Hay 18 millones de personas que necesitan ahora en Ucrania ayuda humanitaria”. “Tenemos hoy dentro de Ucrania más o menos 5,5 millones de personas que están desplazadas internamente. Son personas que tuvieron que salir de sus casas, pero ese número ha llegado a ser mucho más alto. Fuera del país hay más o menos 8 millones de personas refugiadas en países europeos, que sepamos”, explica este responsable de Naciones Unidas.

CRISIS ENERGÉTICA

Cuenta que “los últimos ataques que ha sufrido Ucrania desde octubre han devastado el sistema energético, hay una crisis energética brutal. Todos los días, a determinada hora del día hay 12 millones de personas en el país que no tienen electricidad en su casa. El problema de no tener electricidad no es solo tener luz, o conectar tu ordenador; es que cuando no hay electricidad los hospitales tiene problemas, las escuelas no pueden funcionar correctamente, los sistemas que bombean agua a las casas también deja de funcionar”. Y advierte de que “el agua potable también es un problema brutal. Hay ciudades enteras como Mykolaiv, en las que las personas están sin agua potable desde el inicio de la guerra”.

El agua potable es un problema brutal

Saviano Abreu asegura que “la guerra también ha devastado el sistema sanitario del país. Naciones Unidas ha confirmado más de 700 ataques contra centros de salud y hospitales, casi un 70 por ciento de los ataques de ese tipo en todo el mundo. Tenemos poblaciones enteras, comunidades que no tienen ya un centro de salud al que acudir. Es un problema brutal y estamos intentando ayudar desde la ONU. Damos también apoyo a la atención sanitaria, conseguimos llegar a millones de personas que necesitaban ese ayuda. Hemos llegado a unos 10 millones de personas a las que pudimos prestar atención sanitaria. Mujeres que han tenido que dar a luz en refugios antiaéreos”. Indica que desde Naciones Unidas intentan “atender todas las necesidades básicas de una población que está haciendo frente a una guerra que vemos que no tiene fín. Hemos preparado centros para personas desplazadas: gimnasios, escuelas… que no estaban preparadas para que las personas vivan”.

Mujeres han tenido que dar a luz en refugios antiaéreos

Además, la ONU también ha estado facilitando ayuda monetaria a los civiles ucranianos. “Es muy importante el trabajo de ayuda directa con dinero, con ayuda en metálico. Transferimos el año pasado ayuda más o menos a 6 millones de personas en cash para que esas personas pudieran pagar el alquiler, comprar lo que necesitaban, porque también la guerra, ha tenido un impacto muy grande en la economía del país, ha destrozado la economía del país. Mucha gente, millones de personas perdieron su trabajo, 5 millones de personas perdieron su empleo”.

Sobre los crímenes de guerra cometidos durante estos doce meses de conflicto, Abreu afirma que “hay diferentes mecanismos y organismos de Naciones Unidas haciendo investigaciones día sí y día también, aquí en Ucrania. Vemos hospitales que fueron bombardeados, escuelas que fueron bombardeadas, casas que fueron bombardeadas, población civil -adultos, niños, niñas, personas mayores- que fueron asesinadas por causa de la guerra, y eso es una violación del derecho humanitario. En muchas de las ciudades en las que yo he estado aquí, en Jersón por ejemplo, en el sur del país, cuando fuí, hay poblaciones en las que no ves una sola casa de pie, está totalmente destruido. Y no creo que puedan explicar que había un objetivo militar en una población entera. Está muriendo gente todos los días, y están escuelas, hospitales y casas siendo bombardeadas todos los días”.

Naciones Unidas ha verificado que “al menos 7.000 civiles han muerto en la guerra desde febrero del año pasado y otras 8.000 personas han sufrido heridas por el uso indiscriminado de bombas que destruyen partes enteras de una ciudad. Es lo que sabemos, pero creemos que la realidad es muchísimo peor”.