La crisis de Castillo en Perú: cuatro cambios de Gabinete en seis meses y un presidente en "aprendizaje"

El sistema de Perú está más inestable que nunca. La llegada de Pedro Castillo y su característico sombrero al Gobierno ha sumido al país en el caos en medio de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. El presidente de Perú lleva en el cargo desde el 28 de julio de 2021 y en solo seis meses ha remodelado cuatro veces su Gobierno y ha despedido un total de 21 ministros de su Gabinete. La inestabilidad, sus declaraciones reconociendo que está en un proceso de "aprendizaje" para ser presidente y los vínculos del Gobierno con la organización terrorista Sendero Luminoso han provocado que la popularidad de Pedro Castillo caiga hasta el 36%.

La corrupción ha sido una preocupación para el presidente de Perú, a pesar de presentarse como un político "limpio". Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, fue condenado por corrupción al robar dinero público y esto ha afectado a Pedro Castillo por pertenecer a este partido. Por otro lado, el presidente del Congreso, Guido Bellido, recibió una denuncia por agresión verbal a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, que pidió ayuda para quedarse con la oficina de la Asamblea que había ocupado su padre antes de fallecer. Ante esto, según la denuncia, "Bellido me dijo: '¿Qué te preocupas de eso? Anda, cásate'. Yo le dije '¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda' y me contestó: 'Entonces ahora solo falta que te violen'".





Otro de los grandes problemas del Gobierno de Pedro Castillo ha sido sus vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso. La primera polémica llegó con el nombramiento de Héctor Béjar como Ministro de Exteriores y tuvo que abandonar su cargo antes de que arrancase el mandato de Pedro Castillo por blanquear el terrorismo de Sendero Luminoso y acusar a la Marina peruana.

Por otro lado, el ex ministro de Trabajo, Iber Maravi Olarte, perteneció a esta banda terrorista que protagonizó terribles atentados en la década de los ochenta y la de los noventa, llegando a participar en algunos de estos episodios. De hecho, el miembro de la banda Juan Alarcón Gutiérrez reconoció en 1981 cuando fue detenido que Maravi era compañero suyo en una facción de Sendero Luminoso.

Cuarto cambios de Gobierno en seis meses

Durante el breve mandato de Pedro Castillo como líder de Perú Libre el caos se ha apoderado de las instituciones de Perú. Los cambios ministeriales se producen prácticamente todas las semanas entre aquellos que abandonan por voluntad propia el Gobierno y los políticos que son destituidos por el presidente. Pedro Castillo ha tenido que hacer frente a muchas dificultades como es una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado el país, pero su ineficaz gestión ha puesto de manifiesto que no está preparado para combatir las adversidades y ha agravado más aún la crisis.

En los últimos días se ha producido el último capítulo en este baile político. La semana pasada Mirtha Vásquez acusó a Pedro Castillo de no luchar contra la corrupción y dejarse influenciar por sus colaboradores. Ante este vacío, nombró a Héctor Valer, un político con procesos judiciales abiertos y que había sido denunciado por su esposa y su hija por maltrato. Cuatro días después del nombramiento ha sido cesado debido a que no iba a ser aprobado por el Congreso. Este ha sido el último episodio de la inestabilidad que reina en el Gobierno peruano y que agrava aún más una tendencia de los últimos años.





La inestabilidad reina en Perú y este último cambio en el Gobierno ha provocado que otros organismos traten de intervenir. El Poder Judicial solicitó una convocatoria de urgencia del Consejo de Estado del país ante la "crisis" que atraviesa el Gobierno de la nación sudamericana tras decisión del presidente, Pedro Castillo, de recomponer de nuevo su Gabinete ministerial. Además, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió al presidente de Perú que renunciase justificando que había cometido numerosos errores.

Pero no es la primera vez que otra institución interviene en sus seis meses de mandato. El pasado 4 de enero la Fiscalía de la Nación confirmó una investigación preliminar a Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal. Esta fue suspendida por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado y causó una gran polémica, ya que no podrá comenzarse la investigación hasta 2026.

Pero, ¿quién es Pedro Castillo?

El actual presidente venció en las elecciones nacionales de Perú a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, y en su primer discurso como jefe de Estado prometió mejoras sociales y reformas económicas para acabar con la desigualdad y la crisis del país. "Este Gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. (...) Yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados", afirmó el presidente.

El programa de Pedro Castillo se basa en sus orígenes humildes y continuamente recuerda que él si sabe "lo que es barrer una escuela". Nació en un pueblo del norte de los Andes peruanos y es hijo de dos campesinos analfabetos que trabajaban como jornaleros. En sus inicios cultivaba la tierra y pastoreaba el ganado hasta que se licenció como profesor en la universidad. De ahí su repetido cierre de discurso: "Palabra de maestro".

Los principales puntos de sus promesas se basan en "no más pobres en un país rico". Defiende una "economía popular con mercados", nacionalizar empresas, limitar importaciones y aumentar en un 10% la inversión en educación. Además, pretende redactar una nueva Constitución y aunque promete mejoras sociales, se opone al aborto y la expansión de los derechos del colectivo LGTBI+.

Su programa se basa en acabar con el poder que tradicionalmente ha dominado Perú bajo la promesa de ser un político nuevo y "limpio". La corrupción y la inestabilidad política generó una gran desafección y desconfianza de los peruanos hacia los políticos tras cuatro presidentes en cinco años. Todas estas polémicas han generado que la popularidad de Pedro Castillo cada vez caiga más al poner de manifiesto que no solo no ha estabilizado la política peruana, sino que ha agravado la crisis.





"No fui preparado, a mí nadie me entrenó"

Pedro Castillo no había atendido a medios internacionales desde su llegada a la Presidencia de Perú y por primera vez concedió una al periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN. En esta fue preguntado por las numerosas polémicas en sus primeros seis meses de mandato como el dinero de Bruno Pacheco encontrado en Palacio, los supuestos beneficios de Karelim López, la influencia de Vladimir Cerrón o las visitas no registradas a la casa de Breña.

Sus declaraciones no dejaron a nadie indiferente. La mayor polémica del actual presidente de Perú se produjo cuando aseguró que nunca se formó para ser político y que aún está aprendiendo sobre sus funciones porque no fue preparado ni nadie le entrenó. "Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo", aseguró en la entrevista, donde afirmó que "como cualquier ciudadano tiene un sueño, pero (para) llegar a la Presidencia de la República no fui preparado, a mí a nadie me entrenó". Esto tuvo una gran repercusión en redes sociales y criticaron que 33 millones de peruanos dependan del "aprendizaje" de un presidente.

Pedro Castillo llegó a la política con la promesa de limpiar la corrupción y acercar el Gobierno al pueblo. En solo seis meses se ha visto vinculado con casos de corrupción y de terrorismo y su popularidad ha caído en muy poco tiempo por su incapacidad de gestionar Perú y aceptar que está en un proceso de "aprendizaje. Además, la crisis económica continúa y la inestabilidad que afectaba a las instituciones peruanas ha aumentado.