Cs cree que el "miedo" de Sánchez a Podemos paraliza toda su gestión

Ciudadanos ha reprochado a Pedro Sánchez su parálisis para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y ha asegurado que si no ha adoptado antes las medidas necesarias para paliar esta crisis sobrevenida "es por el miedo que le tiene a su socio (Unidas Podemos)".

"Siempre estamos peor que el resto de gobiernos", ha continuado el portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal, porque España tarda más en tomar medidas y porque está Podemos en el Gobierno: "Con un Gobierno sin populistas ni nacionalistas hubiéramos llegado mucho mejor y antes" para hacer frente a esta nueva crisis, ha pronosticado.

Esta crítica se la ha hecho a Sánchez en el pleno del Congreso, donde ha comparecido para informar, entre otros asuntos, de la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y de su apoyo al plan de autonomía del Sáhara Occidental.

Bal le ha echado en cara que haya tardado un mes en ponerse en marcha y que ahora en 16 horas pretenda que los grupos parlamentarios le den un cheque en blanco y que encima "engañe a los españoles" echando la culpa de todo "a la guerra de Putin".

Y expresamente ha pedido a Sánchez que en su turno de réplica expliqué qué propuestas requerían del visto bueno de Europa antes de aprobarse porque -ha asegurado- países como Alemania, Italia, Irlanda o Portugal ya las tenían sobre la mesa.

"Bajan los impuestos de la luz, de los carburantes, alargan la vida de las nucleares y en Holanda van a construir dos nuevas centrales. ¿Estos países son antieuropeos o nos están mintiendo?", ha preguntado Bal al jefe del Ejecutivo.

La excepción ibérica "es no tomar medidas", ha insistido Bal al referirse a la excepción consentida por Bruselas para que España y Portugal puedan plantear una propuesta conjunta para aminorar los llamados "beneficios caídos del cielo" en el mercado mayorista de electricidad.

Ciudadanos no ha criticado ninguna medida en concreto de las que se incluyen en el real decreto aprobado este martes, cuya convalidación apoyarán la formación naranja, pero ha lamentado que, por ejemplo, no se haya ajustado la tarifa del IRPF a la inflación o que no se haya creado una mesa sobre energía.

Sobre el apoyo del Gobierno al plan autonomista del Sáhara, Bal ha sido igual de duro con Sánchez por haber ocultado esta decisión, según él, a los españoles, a los partidos, a su propio Gobierno y a las partes afectadas, en alusión a Argelia. "Traiciona a todos".

Si no cambia nada respecto al Sáhara, como sostiene Sánchez, "¿por qué lo celebra Marruecos y se enfada Argelia?, y si es una jugada histórica, ¿por qué le hemos tenido que traer a rastras todos los grupos? Bueno, Podemos no", ha dicho.