Covid19 en Manaos: "Ha muerto gente por asfixia porque no había oxígeno"

“El sistema de salud de Manaos y del estado de Amazonas en general se ha colapsado”, ha asegurado a COPE Renata Reis, directora general adjunta de Médicos Sin Fronteras en Brasil. La situación ha llegado hasta tal punto que hay pacientes de covid-19 que han fallecido porque no quedaba oxígeno para suministrarles. “Han muerto de asfixia, por la falta de oxígeno. Se pueden imaginar el drama al que los equipos de salud se han tenido que enfrentar, con personas que no tenían capacidad de respirar, profesionales que eran incapaces de ayudar a sus pacientes” por falta de medios, dice Renata Reis. Cuenta que ha sido una situación “completamente crítica de falta de oxígeno, la capacidad de producción de la ciudad estaba por debajo de un tercio de las necesidades de la región”. El problema no era la falta de respiradores sino que “la planta de oxigeno de la empresa más importante de Manaos vio desbordada su capacidad; el estado necesitaba tres veces más oxigeno de lo que la planta local era capaz de producir porque el aumento de pacientes fue impresionante, y las autoridades no estaban preparadas para este incremento”, señala. Además, “hubo un efecto dominó en el estado de Amazonas, y no había dónde trasladar a los pacientes de Manaos”.

La carencia de oxigeno en Manaos se ha ido corrigiendo, “el estado ha empezado a recibir oxígeno y donaciones de otros estados y otros países, incluso de celebridades en Brasil para ayudar a hacer frente a esta situación crítica”, explica esta directiva de MSF. Médicos Sin Fronteras trabaja desde el inicio de la pandemia en el estado de Amazonas, donde tiene proyectos en dos ciudades, una de ellas con mucha presencia indígena. La ONG da apoyo a un hospital regional en una de ellas “con 24 camas, con médicos y enfermeras, y tratamiento médico”, y en otra con 40 personas.

Renata Reis afirma que “los datos en Brasil son muy malos y no van camino de mejorar, y el estado de Amazonas es el que tiene problemas más graves, pero hay otros estados en donde sus sistemas de salud empiezan a colapsarse; estamos empezando a recibir informaciones del estado de Rondonia, del estado de Roraima, en los que la situación también es compleja”. Señala que “la gente empezó a llegar en enero de manera masiva a los hospitales. Está relacionado con las fiestas de fín de año, la gente se relajó mucho”.

Un factor añadido es “la variante de covid de Amazonas, que es más grave y que empieza a llegar a otros estados brasileños muy poblados, como Sao Paulo”. Y otra preocupación es el estado mental del personal sanitario. “Algo que vamos a hacer en Manaos es dar apoyo psicológico a los equipos de salud que están exhaustos de tanta crisis”, advierte la directora general adjunta de MSF en Brasil.

Brasil es el segundo país -por detrás de Estados Unidos- con más fallecimientos registrados por covid-19, más de 221.000, y por encima 9 millones de positivos. Sólo en el estado de Amazonas se han detectado en los que va de pandemia más de 250.000 casos y han perdido la vida más de 7.000 personas.