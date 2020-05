COVID-19 en Nicaragua: pacientes enterrados a escondidas durante la noche

“Hay enterramientos en la noche y en la madrugada, gente que es enterrada; llevan al paciente con sintomatología de COVID-19 y es enterrado directamente por el Ministerio de Salud, cuando el pariente llega ya le enterraron al muerto”, cuenta a COPE el epidemiólogo nicaragüense Leonel Argüello desde Managua. Nicaragua es uno de los países en los que las cifras oficiales de contagios y fallecimientos por el nuevo coronavirus no encajan con la realidad. El gobierno de Daniel Ortega no ha tomado ninguna medida de restricción ni seguido los consejos de la Organización Mundial de la Salud para impedir la propagación de la pandemia. De acuerdo con los datos facilitados por las autoridades, en Nicaragua se han registrado 24 casos de COVID-19 y han perdido la vida ocho personas a causa de esta enfermedad. El Observatorio Ciudadano COVID-19 -al que pertenecen profesionales independientes- eleva el número a 1.270 casos y 233 fallecidos. Además se ha creado un comité científico con médicos especialistas, educadores y psicólogos para realizar las recomendaciones que el gobierno no hace a la población. El doctor Argüello -que forma parte de este comité- dice que en Nicaragua “la enfermedad va a ser de interés científico, porque se está desarrollando de manera natural”. Cree que la forma de actuar de las autoridades nicaragüenses “no es racional”, y que “si tienes una infección renal con una bacteria que es sensible a un antibiótico, yo tengo que darte este antibiótico y no hacer un discurso político para curarte”.

Aparte de los enterramientos nocturnos, el epidemiólogo asegura que “amenazan a los familiares de los pacientes para que no digan que murieron de COVID-19, a todos les dicen que es neumonía atípica, hay diputados que dicen que no existe, y también se impide a los médicos que digan que existe”. Explica que “algunos hospitales ya están rebasados totalmente, tienen prácticamente todas las camas con pacientes de COVID-19, están aumentando los casos, tenemos más de 60 personal de salud caído, y no hay equipos de protección para los trabajadores”. “La gente está con mucha angustia y mucho temor, en general en la población y los trabajadores de la salud también”, y -mientras tanto- “una parte del país mira que es de día, y otra parte del país mira que es de noche”, señala Leonel Argüello.

El presidente de Daniel Ortega ha quitado de nuevo importancia a la pandemia en un mensaje dirigido en las últimas horas a la nación. Ha contado que entre el 1 de enero y el 15 mayo murieron 309 personas por neumonía en Nicaragua, y que entre ellas habrá “algunas que tienen que ver” con el COVID-19. Ha defendido que su gobierno “ha logrado contrarrestar” la pandemia.