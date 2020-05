El coronavirus podría estar circulando por Francia desde diciembre

Es posible que la Covid-19 esté presente en Francia al menos un mes antes de haber sido detectado oficialmente el 24 de enero de 2020, cuando la entonces ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, declaró que se habían diagnosticado tres casos en Burdeos y París.

El Hospital Jean-Verdier de Bondy, a las afueras de París, afirma que un paciente que estuvo en los servicios de reanimación a finales de diciembre estaba infectado del coronavirus.

Yves Cohen, jefe del servicio de reanimación, ha comentado que decidieron estudiar todas las pruebas de diagnóstico de infecciones virales (PCR) realizadas a los pacientes con neumonía que trataron en el hospital en los meses de diciembre y enero. "De los 24 pacientes hemos tenido uno que era positivo al Covid-19 el 27 de diciembre, cuando fue hospitalizado", ha indicado Cohen en BFMTV. En su día no se hizo este tipo de análisis porque no existían una razón particular para hacerlos.

La persona en cuestión se curó y se encuentra bien. Estuvo enfermo durante 15 días y contaminó a sus dos hijos pero no a su mujer, aunque pudiera ser asintomática. Al parecer el paciente no había realizado ningún viaje al exterior, y se preguntan si la contaminación habría venido por parte de su esposa que trabaja con personas de origen chino.

El test para detectar el Covid-19 ha sido realizado dos veces y en las dos ocasiones ha dado positivo, con lo que podría tratarse del "paciente cero" de Francia. Como este estudio ha sido realizado de forma retrospectiva, es posible que otros hospitales decidan realizar una investigación similar. Aunque, como indica a Le Figaro, el jefe del servicio de enfermedades infecciones del Hospital Avicenne de Bobigny, Olivier Bouchard, no es "verdaderamente extraño" que el virus haya circulado por Francia antes de que se hayan declarado los primeros casos. "Es lo que pasó en China, se ha podido demostrar que el virus circulaba dos o tres meses antes de que se señalaran los primeros enfermos".

El hospital de Bondy ha puesto el caso en manos de la Agencia regional de Sanidad y prepara una publicación científica en el Internacional Journal of Antimicrobial Agents.