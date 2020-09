PP considera "muy preocupante" el relevo del embajador de España en Venezuela y pide explicaciones

La secretaria de Relaciones Internacionales del PP, Valentina Martínez, ha considerado "muy preocupante" el relevo del embajador de España en Venezuela y ha reclamado explicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores para saber si se trata de un giro en la política hacia este país.

Martínez ha pedido a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que precise si el nuevo embajador se va a solicitar ante el presidente venezolano, Nicolás Maduro, o ante el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado del país por más de medio centenar de países, entre ellos, España.

En declaraciones a EFE, la portavoz parlamentaria de Exteriores del PP ha destacado la coincidencia del anuncio del relevo del embajador en Caracas, Jesús Silva, con la reciente visita del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, a Venezuela.

El relevo de Silva, que llevaba tres años en Caracas, tiene lugar en medio de los intentos de la UE y de España encaminados a que haya unas mínimas condiciones democráticas para que se puedan celebrar las elecciones legislativas en Venezuela el 6 de diciembre.

"Cualquier intento de esforzarse en pedir mínimas condiciones no es nada más que un intento de blanqueo de algo que no se va a producir. ¿Alguien puede creer que Maduro quiere unas elecciones para no ganarlas?", ha aseverado Martínez.

En su opinión, el Gobierno debe aclarar si hay un cambio de política hacia Venezuela y también hacia América Latina, toda vez que los cambios de embajadores se extienden a otros países de la región, como Cuba, Bolivia, Colombia o Ecuador.

"Esto es muy preocupante y es preciso que nos lo expliquen", ha afirmado la dirigente del PP, quien ha anunciado la petición de comparecencia de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach.

Martínez ha exigido que Exteriores precise ante quién va a pedir el plácet del nuevo embajador en Caracas, si "un gobierno al que no se reconoce" como el de Maduro o ante Guaidó.

La secretaria de Relaciones Internacionales del PP ha expresado su sospecha de que el posible giro de la política de España hacia América Latina pueda responder a las "presiones" de Unidas Podemos.