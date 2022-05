Condenada la autora de "Cómo asesinar a tu marido" por asesinar a su marido

Nunca se ha encontrado el arma con el que la novelista Nancy Crampton Brophy disparó dos tiros directos al corazón de Daniel Brophy, su esposo y conocido chef, que fallecía a consecuencia de los impactos de bala.

Nancy, que en la actualidad cuenta con 71 años, tenía 67 cuando el 2 de julio de 2018 materializó lo que previamente había escrito en su Blog: Cómo asesinar a tu marido. Daniel, el marido, contaba con 63 años cuando fue asesinado mientras se preparaba para trabajar en el Instituto Culinario de Oregón, en el suroeste de Portland.





Tras dos meses de investigación policial, Nancy era detenida en septiembre de 2018, acusada del asesinato de Dan. Sus abogados defensores aseguran que el chef fue víctima mortal de un robo fallido en el centro culinario de Oregón, pero las cámaras de seguridad de la zona (el recinto no disponía de ellas), demuestran que la escritora estaba en las proximidades de la escuela el día de la muerte de su esposo, "una mera coincidencia" ha dicho Nancy en el juicio, ya que había estacionado en el área para trabajar en uno de sus libros.

Si Nancy Crampton Brophy pasa el resto de sus días en la cárcel depende del juez de Portland Christopher Ramras, que debedecidir la condena tras ser considerada culpable de asesinato en segundo grado por un jurado compuesto por 12 miembros.





"CULPABLE", el veredicto del jurado

El juicio contra Nancy -que se tuvo que retrasar por culpa del coronavirus-, terminaba este miércoles (25 de mayo de 2022). Después de dos días de deliberaciones, los 12 miembros del jurado la consideraban culpable del asesinato de su marido.

La escritora recibía el veredicto con rostro impasible. Pero no ha sido así durante todo el juicio en el que alguna vez se le llenaron los ojos de lágrimas.

En su declaración negó haber cometido el asesinato, justificó su presencia en la zona a la hora del crimen porque estaba buscando un lugar donde inspirarse para escribir una nueva novela.

¿El arma que no aparece? Nancy asegura que sí compró un arma (el mismo con el que se cometió el crimen según la Policía: misma marca/ mismo modelo), pero como parte de la investigación para un nuevo libro.

¿La motivación económica? El fiscal ha argumentado con pruebas que la escritora pasaba penurias económicas antes del homicidio: "No se trata solo del dinero. Se trata del estilo de vida que Nancy deseaba y que Dan no podía darle", pero sí podía cobrar varios seguros de vida si él estaba muerto. Pero Nancy lo ha negado y afirma que sus problemas económicos se habían resuelto antes de la muerte de su esposo: "Me iba mejor financieramente con Dan vivo que como me va con Dan muerto".

Y el desafío al fiscal: "¿Dónde está la motivación, le pregunto? Un editor se reiría y diría: 'Creo que debes trabajar más duro en esta historia, tienes un gran vacío'". Para añadir que "como escritora de suspense romántico, paso mucho tiempo pensando en el asesinato y, en consecuencia, en el procedimiento policial. Después de todo, si se supone que el asesinato me liberará, ciertamente no quiero pasar tiempo en la cárcel. Y déjenme decir claramente para que conste, no me gustan los monos y el naranja no es mi color”.





Nancy no ha convencido a nadie. Ahora puede ser sentenciada a cadena perpetua.

El "Cómo matar a tu marido", de la ficción a la realidad

Nancy Crampton Brophy es conocida por novelas como The Wrong Cop ["El policía equivocado"] en la que una mujer pasa todos los días de su matrimonio fantaseando con matar a su esposo.

Hell on the Heart, The Wrong Brother, Girl Most Likely To son algunos de los títulos de su carrera en los que se cumple un argumento recurrente, relaciones rotas que llevan a uno de sus protagonistas a estudiar durante la trama en cómo eliminar al cónyuge sin dejar rastro y sin levantar sospechas.

Pero donde, sin duda, da todo tipo de detalles de cómo matar a tu marido es precisamente en un blog que escribió en 2011 y que se titulaba así:How to Murder Your Husband(Cómo matar a tu marido), texto que el juez ha descartado como prueba en el juicio y ha prohibido al jurado tenerlo en consideración.

Para la autora se puede planear el asesinato de tu pareja por distintos motivos: por haber sido engañado, por haber sufrido abusos o por problemas económicos.

¿Qué métodos son los mejores para llevar a cabo el asesinato perfecto? A su entender ni con un arma blanca porque "los cuchillos dejan un rastro de sangre por todas partes”; con veneno tampoco porque pese a ser “considerado un arma de mujer” es "demasiado fácil de rastrear" y tampoco es partidaria de las armas porque son "ruidosas, desordenadas y requieren cierta habilidad".

Pero en el mismo texto afirmaba que "lo que sé sobre el asesinato es que cada uno de nosotros lo tiene dentro de sí mismo cuando se nos empuja lo suficiente".

Y por si necesitan algún dato más detallaba: "Mi esposo y yo estamos en nuestro segundo (y último, ¡créanme!) matrimonio. Juramos... que no terminaría en divorcio. Pero, debo resaltar, que no descartamos el tiroteo desde un vehículo en movimiento ni un accidente sospechoso".