¿Cómo funciona la comparación biométrica y por qué sabemos que Julia no es Madeleine?

Hace unas semanas veníamos contando que una joven polaca de 21 años, Julia Faustyna, había asegurado que podría tratarse de Madeleine McCann, la niña desaparecida en Portugal hace casi 16 años. La joven había comenzaod a publicar fotografías y vídeos en una cuenta de Instagram, donde aseguraba que podría tratarse de la niña británica. Su cuenta de Instagram fue suspendida presunto fraude el pasado 2 de marzo.

“Ayúdame, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Creo que puedo ser Madeleine. Necesito un test de ADN", escribía la joven en su biografía, con el fin de llegar a los padres de Madeleine y descubrir así su posible identidad. Además, publicó fotografías donde recogía parecidos que compartía con la niña.

De hecho, y tras la repercusión que tuvo la joven en redes sociales y tal y como contó ‘The Mirror’ hace varias semanas, la familia McCann habría pedido que se hiciera una prueba de ADN para comprobar la identidad de Julia. Poco después, varios medios publicaron que se había llevado a cabo y que tan solo quedábamos a la espera de los resultados.





Las pruebas biométricas descartan que Julia Sea Madelein: ¿cómo funcionan y cómo de fiables son?

Con el caso sobre la mesa, hemos podido saber que las primeras pruebas biométricas realizadas han descartado que Julia pueda tratarse de Madeleine McCann y que, por su parte, se trate de un fraude.

Francisco Marco, exdirector de la agencia Método 3 que participó en el caso, aseguró en una entrevista poco después que su agencia había realizado una prueba biométrica y las pruebas no concordaban con el rostro de Madeleine. ¿En qué consiste exactamente la autenticación biométrica?

Lo cierto es que es un procedimiento muy sencillo. Básicamente, lo que se hace es comprar los datos de las características de una persona en cuestión con su “plantilla” biométrica. El objetivo de esta comparación es ver si existe algún tipo de semejanza o no. Se trata de un tipo de prueba muy beneficioso, pues tiene un alto porcentaje de acierto. Hablamos, por lo tanto, de un tipo de prueba muy precisa.

No obstante, no se trata de una prueba 100% fiable si se utiliza por sí misma, sino que debe apoyarse en otro tipo de análisis y estudios para confirmar por completo que una persona es o no es quien dice ser. Por ejemplo, se puede hacer una prueba biométrica combinada, por ejemplo, con la toma de huellas dactilares. En este caso, sí es más fácil aproximarse a una respuesta más clara sobre la identidad de una persona.

Por lo tanto, y dadas las circunstancias, salvo que haya un cambio en los acontecimientos y dados los primeros resultados, no parece probable que la joven polaca se trate, realmente, de la niña británica Madeleine McCann.