Cómo ha contenido Grecia la epidemia: confinamiento temprano para evitar el colapso de la sanidad

“Había muy pocos casos cuando se impusieron las restricciones en Grecia, se tomaron las medidas bastante pronto”, cuenta Crisa Bania, una traductora de español que vive a 15 kilómetros de Atenas. Grecia es uno de los países europeos que -de momento- está saliendo mejor parado de la pandemia de coronavirus. A día de hoy tiene registrados 2.207 casos y 105 fallecimientos por COVID-19, muy por debajo de Italia, España, Francia, Reino Unido o incluso Alemania. La fragilidad de su sistema sanitario como consecuencia de las secuelas que han quedado de la crisis financiera de 2008 parece haber ayudado a que los dirigentes helenos reaccionaran con rapidez para impedir el hundimiento de la red de hospitales si el virus se propagaba en su territorio con fuerza.

Crisa trabaja habitualmente desde casa y dice que -por esa razón- ha notado poco el cambio, aunque ahora no puede salir al gimnasio ni a correr. Asegura a COPE que el gobierno griego “en este caso ha actuado bien, quizá porque el sistema de salud va fatal, para que no colapsara el sistema sanitario”. De hecho, las autoridades utilizaron como argumento “el mal estado del sistema de salud, que no había muchas camas en las UCI, y que después de los años de crisis estaba muy debilitado el sistema, y si llegaba gran número de personas a los hospitales, no tendríamos camas”. Explica esta ciudadana griega que el caso de Italia les asustó bastante “porque es un país como España, donde la familia vive junta, hay mucha interacción, la gente se toca”, una manera de actuar similar a la de su país.

Las escuelas se cerraron en Grecia el 11 de marzo, y días después llegó el confinamiento, cuando casi no había casos de coronavirus detectados. En la actualidad sólo quedan abiertos supermercados, farmacias, panaderías y otras tiendas de primera necesidad, pero están clausurados todos los demás establecimientos. Según Crisa, “la gente más o menos obedece, no todos como máquinas, pero se nota que no hay tráfico; salgo a la calle y parece que es 15 de agosto”. Únicamente hubo algunas protestas de la Iglesia Ortodoxa cuando se anunció que no se podía acudir a los templos, pero se ha solucionado con las transmisiones de las ceremonias religiosas por televisión. Afirma que los hospitales no están desbordados, “está controlada la cosa, y hacen test cada dos o tres días al personal sanitario”.