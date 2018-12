El extraño caso del hombre que tosió un coágulo de sangre intacto

Según el doctor Wieselthaler, cirujano de corazón y pulmón, "nunca se expulsa un coágulo entero del bronquio". Sin embargo, esto fue lo que le pasó al hombre de 36 años que ingresó el centro médico de la Universidad de California (San Francisco) con una "exacerbación aguda de insuficiencia cardíaca crónica".

Los doctores que atendieron al paciente, Gavitt A. Woodard y Georg M. Wieselthaler, escriben en New England Journal of Medicine, que durante varios días intentaron ayudar al hombre a bombear sangre y evitar así que se le formaran coágulos. Sin embargo, seguía teniendo dificultades para respirar y continuaba tosiendo coágulos.

De hecho, en uno de sus episodios de tos, el hombre expulsó un coágulo de los bronquios de su pulmón derecho. Algo relativamente normal, pero lo que llamó la atención de los médicos fue que el coágulo salió "intacto".

"Cuando una persona expectora un coágulo siempre está partido en varios pedazos, nunca se expulsa un coágulo entero del bronquio", explica el doctor Wieselthaler a BBC Mundo. "Pero este fue un caso extremadamente raro que teníamos que compartir con la comunidad médica".

A 36-year-old man was admitted to the ICU with an acute exacerbation of chronic #heartfailure. After a ventricular assist device was placed & anticoagulation therapy initiated, hemoptysis developed, and he expectorated a cast of the right bronchial tree. https://t.co/QfqeqwWzXt pic.twitter.com/nXW201rjCT