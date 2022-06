Cien días de la invasión rusa de Ucrania: “Vemos vidas recogidas en tres bolsas de plástico”

Más de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares durante estos 100 días de guerra en Ucrania. Cerca de 7 millones de ucranianos han cruzado la frontera hacia otras naciones y otros tantos han huido desde sus zonas de residencia hacia otros puntos del país. “En su mayoría (los desplazados) son mujeres, niños y personas mayores, y personas con discapacidad, personas no movilizadas para combatir por el ejército”, explica a COPE Karolina Lindnholm Billing, la representante de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en Ucrania. Dice que “la razón principal es que sus casas están bajo bombardeos constantes, combates constantes”. Un número significativo de los desplazados internos están viviendo “en alojamientos privados que encuentran y alquilan, o que las autoridades locales les suministran. Pero también hay un número abundante que vive en centros de recepción, centros transitorios, colectivos”, señala. La responsable de ACNUR en Ucrania afirma que “al principio de la guerra las autoridades locales abrían cualquier edificio disponible (escuelas, residencias universitarias, edificios públicos, gimnasios…), ponían colchones para que la gente tuviera donde dormir por la noche, y muchos de ellos todavía están siendo utilizados”.

La ciudad ucraniana de Dnipro “acoge a muchos desplazados internos, hay puntos de registro policial y puntos de abastecimiento de cobertura de necesidades básicas, acceso a comida, acceso a material higiénico y medicamentos. Y también hay puntos de apoyo a través de psicólogos, de trabajadores sociales, y puntos de reunificación familiar”, cuenta a COPE desde allí Neus Arnal, de Save the Children. “Vemos tristeza, vemos vidas recogidas en tres bolsas de plástico. Me viene a la mente una de las actividades que están haciendo los socios locales, una actividad que están llevando a cabo, que es hacer fotos, porque las familias han perdido toda su memoria fotográfica”, relata Neus Arnal. Asegura que hay “infancias rotas, infancias intervenidas por la violencia del conflicto que se materializa a través de la separación de estos niños y niñas de sus espacios seguros -como podían ser las escuelas-, de sus relaciones, de sus parientes, y también les preocupan las pérdidas de sus mascotas. Vemos un trauma potencial, niños y niñas en situaciones de estrés”. Save the Children ayuda a crear “espacios seguros para la infancia, sobre todo en la zona del este, lo que permite al niño retomar su infancia, expresarse a través de arte; cuando pintan dibujos de casas destruidas, de aviones, de misiles, lo que nos permite ver lo que ahora se ha convertido en su cotidianeidad”. Además, suministran “transferencias de dinero en efectivo para los núcleos familiares, nos abastecemos para proveer también todo lo que son mantas, estamos suministrando agua, kits de higiene, y creando estos espacios seguros para la infancia”.

Dice Neus Arnal, que “se aprecian más familias que dejan a sus hijos con parientes, vecinos o personas conocidas; es más fácil la trazabilidad familiar. Y no vemos tantos menores no acompañados como en otros conflictos”. Todos los desplazados ucranianos tienen un lugar donde dormir, “de momento no detectamos a gente en situación de sinhogarismo, porque ha habido un gran esfuerzo de transformar centros educativos en espacios de acogida”. Karolina Lindnholm Billing, de ACNUR, indica que algunos refugiados y desplazados “están regresando a zonas liberadas alrededor de Kiev o del norte de Kiev, como Chernigov. Están volviendo porque las zonas están siendo liberadas, pero están volviendo de forma temporal, a visitar a familiares que siguen en Ucrania, y luego se van. Las mujeres y los niños vienen a ver a sus maridos o a sus padres y se vuelven al país en donde están refugiados”.