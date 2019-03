El chavismo advierte a los venezolanos de posibles nuevos ataques tras el apagón

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha instado este sábado a los venezolanos a que "resguarden las instalaciones de los servicios públicos ante posibles nuevos ataques", con motivo del apagón que ha afectado al país latinoamericano y por el que Caracas culpa a la oposición y a Estados Unidos.

"Nos toca una tarea que es la vigilancia de las instalaciones eléctricas, de gas, de agua, de todos los servicios, estamos obligados a defender los hospitales, los centros de distribución de alimentos, las escuelas, el metro, el ferrocarril, el transporte, los sitios de trabajo de cada uno, porque ante el desespero qué les queda los ataques selectivos", ha manifestado.

Cabello ha hecho estas declaraciones durante la marcha "por la victoria" en el oeste de Caracas, donde ha insistido en que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha triunfado ante las fallas eléctricas registradas en la nación suramericana y de las cuales responsabiliza a Estados Unidos.

"Una de las grandes cosas de esta victoria es que estamos frescos, y la oposición está como agotada, cansada, frustrada, engañada, ríndanse que están rodeados por las fuerzas revolucionarias", ha indicado.

���� Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle de Momboy ���� ¡Unidos VENCEREMOS! @dcabellor#EnDefensaDeLaPatria pic.twitter.com/4Wg83VuqG8