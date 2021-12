Cervantes Theatre: cinco años de amor a Lorca en Londres

Después de quince meses con el teatro cerrado, confinamientos, Brexit, nuevos visados y demás penurias, el Cervantes Theatre ha conseguido lo imposible: subir el telón en el quinto aniversario, con las butacas llenas y los aplausos inundando la escena londinense. En primera fila, los críticos más veteranos y los “ojeadores” de las compañías más prestigiosas en lengua inglesa. Sobre el escenario, actores y diálogos de golpe en estómago y caricia en mente.

Era una locura, y lo sigue siendo, pero resulta que gusta. Y mucho. En la corta -y ya épica- historia de este teatro abovedado, figuran nombres propios de la Royal Shakespeare Company, la Society London Theatre, el Centro Dramático Nacional y unas cuantas voces de la nueva narrativa latinoamericana. Pronto serán más, y bien sonadas. Aunque aquí hay que volver a creer cada día, y nada se puede dar por descontado. “Reino Unido ha sido uno de los países que más ha sufrido la pandemia en el sector cultural y ha habido muchas compañías y teatros que no han logrado reabrir”, explica Paula. “Ha costado, pero este quinto aniversario marca el principio de una nueva etapa y tenemos muchas ganas de seguir trayendo la cultura española a Londres y comenzar con más fuerza aún”.

La dificultad mayor 2016 parecía abrir e incluso cimentar el teatro: “Era un espacio vacío, un arco hueco en el Union Yard Arches, una zona de nuevo desarrollo… ¡todo esto estaba vacío hace 5 años! Construir, sin recursos… realmente era una empresa un poco kamikaze al principio, y sí, fue muy duro. Lo conseguimos con un esfuerzo ímprobo. Levantando casi con nuestras propias manos los ladrillos. Pero también gracias a que muchas pequeñas empresas que creyeron en el proyecto y creyeron que el primer teatro de habla hispana en el Reino Unido tenía que construirse y tenía que salir adelante”. Después llegó el Brexit y las trabas legales, los aranceles, los permisos limitados para artistas europeos. Y además el virus. Hoy es más fácil mirar atrás, sabiendo que no ha sido un espejismo. “Ese fue un reto enorme, pero al final lo que nos quedan son muchos buenos momentos… Los estrenos de las obras, el público emocionado y conmovido, el proyecto educativo, todos los jóvenes británicos descubriendo por primera vez el teatro en español”, evoca la directora del Cervantes Theatre. ¡Incluso hay un colegio de Bruselas que planea su viaje anual a Londres según el día que vienen al teatro!





Lo entiendan o no, sepan inglés o español o ambos, los espectadores del Cervantes tienen una relación muy particular con Lorca. Las obras que más conocen, las que compran a ciegas los británicos, son especialmente La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre y Yerma. “Hay una relación muy fuerte con su poesía, sobre todo con su teatro, y además es muy diferente a la del público de habla hispana”, explica Paula. Ella comparte lo que su mentor en el Reino Unido le ayudó a descubrir: “Yo lo hablaba con Peter James, director de teatro británico importantísimo, cuando comisionó la producción de Bodas de Sangre. La poesía, la dramaturgia poética de Lorca, a veces a los británicos les resulta un poco extraña, y depende mucho del estilo de la traducción. Es un lenguaje muy particular que no todos comprenden. Pero hay algo más allá de la comprensión, que son las imágenes, la fuerza, la temática universal que tiene Lorca, ese algo mágico que tiene, y que a los británicos les llega. Les mueve”.





Jorge de Juan, actor veterano en España, productor y director en Londres, también ha querido esperar a este quinto aniversario para pisar el escenario de su propio teatro. Ha sido su regalo de cumpleaños para el público y para sí mismo. Y es que su objetivo, como el de Paula, no era hacerse famoso en este país, sino ser cómplice del nuevo renacimiento cultural de España, y difundirlo donde más lo aprecien. Por su parte, misión cumplida. De lo que digan y donen los demás depende que el Cervantes siga soplando velas y remontando baches.