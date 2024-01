CEAR entrega 36.000 firmas para exigir el alto el fuego y corredores humanitarios en Gaza

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha entregado este viernes en el Ministerio de Asuntos Exteriores más de 36.000 firmas para exigir el alto el fuego en la Franja de Gaza, el reconocimiento del Estado palestino y que se establezcan corredores humanitarios y se evacue a los heridos.

Ha sido el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, quien ha presentado las firmas ciudadanas recogidas por la entidad para reclamar a España que promueva en la Unión Europa acciones conjuntas "que pongan fin al genocidio" de la población de Gaza. "Nos parece que es un compromiso obligatorio ante lo que estamos viviendo", ha dicho.

"Hay que luchar por el alto el fuego, por el reconocimiento del Estado palestino, por que haya corredores humanitarios y para poder evacuar a los heridos, porque en Gaza no están muriendo solo por los bombardeos, están muriendo de hambre y sed, heridos que no pueden ser curados porque no hay médicos ni hospitales. Las muertes son muchas ya", ha lamentado Berzosa.

CEAR también reclama que España apoye la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. así como que se garantice la protección de las personas desplazadas forzosamente y de la población civil "en pleno respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".

Desde que comenzaron los ataques israelíes hace más de 100 días, al menos 24.000 personas han muerto, entre ellas más de 10.000 niños y niñas, y más del 85 % de la población de la Franja se ha visto forzosamente desplazada de sus hogares.

Acompañando a Berzosa ha estado Ahmed Abuzubaida, refugiado palestino cuyos padres continúan en la Franja a la espera de poder salir, y que asegura que su pueblo "ha perdido la fe" en la comunidad internacional, aunque iniciativas populares como ésta les "devuelve un poco la esperanza".

"Solamente pedimos justicia, que los palestinos puedan tener sus derechos como cualquier persona en el mundo; que no se mida como siempre con doble vara y que nos traten como seres humanos porque es un genocidio lo que estamos viviendo", ha reclamado Abuzubaida.

Asimismo, ha exigido a los gobiernos en general, y al español en particular, que deje de vender y comprar armas a Israel: "Hagan algo para pararlo, dejen de apoyar al agresor e intenten estar al lado de la víctima".

Esta entrega de firmas ha tenido lugar en la víspera de las movilizaciones previstas durante el fin de semana en más de 78 ciudades españolas para exigir el alto el fuego inminente.