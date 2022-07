Casi 700 bomberos combaten dos fuegos en Portugal

Casi 700 bomberos combaten hoy dos incendios en Sever do Vouga y Guarda, en la región Centro de Portugal, donde fue necesario cortar una autopista, cuando el país se prepara para entrar en situación de alerta por el riesgo de fuegos forestales.



El incendio de Guarda, a unos 40 kilómetros de la frontera con la provincia española de Salamanca y que empezó sobre las 14:00 hora local (13:00 GMT), obligó a cortar la autopista A23 en los dos sentidos, según informaron a Efe fuentes de Protección Civil, que precisaron que no hay poblaciones amenazadas.



En el combate a las llamas participan 323 bomberos, 96 vehículos de extinción terrestre y seis medios aéreos.



No hay previsión de cuándo se podrá controlar el incendio.



El otro fuego que más preocupa está en Sever do Vouga, más hacia la región litoral, declarado a mediodía y donde trabajan 365 bomberos, 107 vehículos terrestres y siete medios aéreos.



Tampoco hay una estimación de cuándo podrá quedar resuelto, lo que "dependerá siempre de las condiciones meteorológicas", según Protección Civil.



El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ya alertó de que entre el 6 y el 12 de julio Portugal afrontaría una "situación de calor persistente", que daría lugar a una ola de calor en "muchas" zonas del país.



En algunos lugares las temperaturas podrán alcanzar los 42 grados, avisó.



Ante esta situación, el Gobierno anunció que declarará a partir de este viernes la alerta por el elevado riesgo de incendios forestales.



Esta medida permite reforzar la movilización de agentes de vigilancia, patrullas para disuadir de comportamientos de riesgo y equipos de apoyo a las operaciones de protección y socorro, para aumentar la rapidez de respuesta por parte de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y de la Policía de Seguridad Pública (PSP).



Además, se prohíbe la realización de hogueras y quemas de restos agrícolas o forestales y el uso de juegos pirotécnicos.