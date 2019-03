La Casa Real Británica bloqueará a quienes insulten a Meghan Markle o Kate Middleton en las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en muchas ocasiones en un hervidero de críticas e insultos hacia los rostros más famosos de las mismas, escudados por parte de muchos usuarios en el anonimato. Aunque las leyes ya protegen de este acoso, la Casa Real Británica ha creado unas pautas que sus seguidores deben cumplir para poder seguir sus cuentas oficiales.

Tanto Kate Middleton como Meghan Markle son el principal objetivo de los dardos de los haters, recibiendo insultos demoledores a través Intranet. Con la intención de acabar con los comentarios obscenos u ofensivos todos los usuarios que se salten las normas serán bloqueados y eliminados de manera fulminante, avisando a la policía para que se tome medidas legales.

"Pedimos que cualquier persona involucrada con nuestros canales de medios sociales muestre cortesía, amabilidad y respeto hacia todos los demás miembros de nuestra comunidad", han publicado a modo de comunicado en las cuentas The Royal Family, Clarence House y Kensignton Palace. Estas cuentas informan de los pasos de la reina Isabel II, Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles, y como no, los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra, así como de sus esposas. Entre todas las cuentas suman más de 6'3 millones de seguidores en Twitter y más de 12 millones en Instagram.

Today we have published guidelines for interacting with The @RoyalFamily, @ClarenceHouse and Kensington Palace social media channels. Read in full here: https://t.co/1qdvEoDktd