Canadá decide mantener la vacunación obligatoria para los viajeros internacionales

Canadá dejará de exigir a partir del 20 de junio la vacunación contra la covid a los pasajeros de vuelos domésticos, o de los que dejen el país, pero mantendrá la necesidad de la pauta completa a los extranjeros que quieran entrar en el país.



A partir de esa fecha, el Gobierno canadiense también dejará de exigir la vacunación a los empleados federales. Hasta ahora, los trabajadores federales no vacunados contra la covid estaban suspendidos de empleo y sueldo.



El uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio para los pasajeros de todos los aviones y trenes en Canadá. Y los pasajeros y tripulación de cruceros también necesitarán tener la pauta completa de la vacunación.



Los ministros de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, Transporte, Omar Alghabra, y Sanidad, Jean-Yves Duclos, advirtieron hoy, durante una conferencia de prensa, que Canadá volverá a imponer requisitos de vacunación y otras restricciones si las condiciones empeoran.



El cambio de criterio del Gobierno canadiense se produce cuando los principales aeropuertos de Canadá, incluido el de mayor volumen del país, Toronto, experimentan desde hace semanas graves retrasos por el aumento de viajeros, la escasez de personal y el número de requisitos para poder abordar los aviones.



Pero el Gobierno canadiense negó que las nuevas normas hayan sido adoptadas por la presión de los sectores de la aviación y el turismo o para acallar las críticas de los partidos de la oposición, si no por datos la evidencia científica.



El Consejo Nacional de Aerolíneas (CNA), que agrupa a las principales líneas aéreas del país, dijo en un comunicado que aunque las medidas anunciadas hoy son positivas, no son suficientes para resolver la situación en los aeropuertos.



El Consejo solicitó a Ottawa, entre otras medidas, que elimine la obligatoriedad de la vacunación a los viajeros procedentes del extranjero, algo que ya han adoptado más de 100 países en todo el mundo, según la asociación.