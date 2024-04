La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una ayuda de 57.000 millones de euros para Ucrania

La Cámara de Representantes de EEUU ha autorizado este sábado un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán por un valor total de unos 90.000 millones de euros. La ayuda se repartiría entre unos 57.000 millones de euros para Ucrania; 12.100 millones de euros para Israel y 7.500 millones de euros para Taiwán.

The U.S. House of Representatives has Passed all 3 of the Military Aid Bills to Ukraine, Israel, and Taiwan today by a Vote of 316-94, with the Bills in Total being Worth roughly $95 Billion. pic.twitter.com/VSJA8sHlHO