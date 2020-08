Busca un puente en Google Maps y termina pillando a su mujer con otro hombre en plena calle

Un hombre se llevó la sorpresa de su vida al acudir a la conocida aplicación del buscador Google Maps para localizar el punto exacto en el que se encontraba un puente. Y es que, mediante el Street View, por el que se ven fotografías de las calles, descubrió que su mujer le estaba siendo infiel con otro hombre en plena calle. Una imagen que resultó fatal para el matrimonio y que se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales.

Concretamente el episodio ocurrió en la ciudad peruana de Lima, según recoge el medio británico Daily Express. Una de las peculiaridades que tiene la aplicación Street View es que, al captar a personas, les difumina las caras. Unas fotografías que se toman a través de vehículos oficiales de Google y que se hacen notar, ya sea por elementos decorativos o por una cámara gigante encima del techo de 360 grados. No obstante, ni la mujer ni su acompañante parecieron percatarse de este detalle, a pesar de que, aparentemente, parece ser una calle sin salida.

A pesar de que Google había difuminado las caras tanto de la mujer como del hombre, que aparece recostado en su regazo en postura cariñosa, el marido de esta no tardó en reconocerlos. Y es que, según aseguró en declaraciones posteriores, la postura, el contorno, el peinado y la ropa le fueron suficientemente identificativos para saber de quién se trataba. Inmediatamente después pidió el divorcio.

Aunque se trata de un incidente que ocurrió hace años, la historia volvió a ver la luz esta semana e hizo estallar las redes sociales. En cualquier caso, se trata de una historia pintoresca que muestra la cantidad de información que puede albergar internet en los últimos años y que puede aparecer de la manera más insospechada.

Y es que no es la primera vez que los usuarios se quedan de piedra con una imagen de Google Maps. Ya hace años, las mismas cámaras del buscador estadounidense 'pilló' al ex presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, en una calle de Sevilla. Del mismo modo, otra fotografía que saltó a la fama fue la que cazó al director de cine Jean-Luc Godard en una calle de París.

Este pasado año, el propio Googler Maps a través de su perfil oficial en Twitter llamaba la atención una imagen inquietante que les había dejado “sin palabras”: la de un joven con cabeza de caballo comiéndose un plátano sentado a la mesa a un lado de la carretera. Instantáneas insólitas que tienen finales más divertidos que, desde luego, la del hombre de Lima.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9