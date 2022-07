Bruselas evita comentar la dimisión de Boris Johnson

La Comisión Europea (CE) evitó pronunciarse este jueves sobre la dimisión del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, como líder del Partido Conservador británico, y su anuncio de que abandonará el cargo de jefe del Gobierno en otoño.



"Sobre los acontecimientos en el Reino Unido como tales, no tenemos comentarios. No comentamos los procesos democráticos en países terceros, tampoco en los Estados miembros", declaró el portavoz de la CE Johannes Bahrke durante la rueda de prensa diaria de la institución.



La dimisión de Johnson no cambia la postura de la Comisión en cuanto a las negociaciones con Londres sobre el protocolo irlandés incluido en el acuerdo del Brexit.



Los acontecimientos políticos "no cambian nuestra posición sobre el protocolo, sobre nuestro trabajo con las autoridades británicas, con Irlanda del Norte", señaló el portavoz comunitario Daniel Ferrie.



"Nuestra posición es la de buscar soluciones sobre la implementación del protocolo y eso es todo. No cambia", expuso.



El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este miércoles su dimisión como líder de los conservadores pero se mantendrá al frente de un Ejecutivo provisional hasta que el partido elija a su nuevo líder, que se espera que ocurra en octubre, antes del congreso anual de la formación.



La dimisión de Johnson llega después de que el Gobierno del Reino Unido presentara un proyecto de ley que, si llega a aprobarse, permitiría a Londres incumplir unilaterlamente partes del protocolo irlandés incluido en el acuerdo del Brexit para evitar la aparición de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.



La presentación de ese proyecto legislativo llevó a Bruselas a reactivar el expediente que abrió a Londres el año pasado, cuando este país desveló por primera vez sus planes para saltarse el protocolo irlandés.



El portavoz comunitario aseguró que ese procedimiento de infracción sigue en curso.



Por su parte, la líder del grupo parlamentario de los Socialdemócratas, la española Iratxe García, declaró en un comunicado que "el tiempo en el cargo de Boris Johnson ha tensado las relaciones entre la UE y el Reino Unido a un mínimo histórico".



"Su dimisión, largamente esperada, debe marcar un punto de inflexión. El Reino Unido se merece algo mejor que este gobierno Tory", agregó.



El antiguo negociador del Brexit por parte del Parlamento Europeo, el liberal belga Guy Verhofstadt, relacionó la renuncia de Johnson con la salida de "su amigo" Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos y se preguntó si corresponde a "el fin de una era de populismo transatlántico".



"Esperemos que sí", dijo el también exprimer ministro belga, quien agregó que "las relaciones entre la UE y el Reino Unido sufrieron enormemente con la elección del Brexit por parte de Johnson" por lo que "las cosas sólo pueden mejorar".