Brexit: viajo a Reino Unido, ¿qué tengo que hacer?

Una vez que el pleno del del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este miércoles por 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

La ratificación parlamentaria de este acuerdo y pone fin a casi tres años de negociación de la separación entre Londres y Bruselas, de forma que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea de forma acordada en la medianoche del 31 de enero al 1 de febrero.

Por eso, si estás planeando un viaje a Reino Unido durante 2020 o incluso si ya tienes reservas de vuelos o alojamiento seguramente te preguntarás si las negociaciones o acuerdo del Brexit afectarán tus vacaciones.

Aunque el 77% de los españoles afirma que viajará a Reino Unido con la misma frecuencia e incluso más tras el brexit, el 29% se encuentra preocupado por la posibilidad de que se necesiten trámites adicionales o de que, a partir de entonces, tengan que afrontar largas colas en inmigración, según una encuesta realizada por la agencia de viajes online de Rumbo.es.

Recopilamos toda la información relativa a las preguntas más comunes que han surgido en torno a este asunto: qué documentos se necesitarán, qué trámites habrá que realizar, qué pasará con los vuelos desde y hacia Reino Unido, si podremos seguir utilizando la misma tarjeta sanitaria…

¿Se requerirá el pasaporte para viajar al Reino Unido después del brexit?

Hasta el 31 de enero de 2020, el viajero debe tener un pasaporte válido o documento nacional de identidad.

En el caso de un acuerdo, las condiciones de viaje en el Reino Unido serán las mismas hasta el 31 de diciembre de 2020.

En el caso de un no-acuerdo, el viajero debe tener un pasaporte vigente.

Puedes consultar más información en la página del gobierno del Reino Unido

¿Necesitaré más tiempo para pasar los controles de inmigración del aeropuerto?

Si viajas al Reino Unido después de brexit, ten en cuenta que necesitarás pasar más tiempo en el aeropuerto, puerto o estación para pasar la frontera y el control de pasaportes. La distribución de las colas para el control de pasaportes puede modificarse y tendrá un impacto en el tiempo de espera (por ejemplo,fila para residentes del Reino Unido, fila para residentes de la Unión Europea). Aunque, por lo pronto, no será necesaria una visa, es muy posible que se realicen controles más exhaustivos, por ejemplo, podrán preguntarte sobre la duración de la estadía, el motivo, lo que implicará un tiempo de espera adicional.

¿Necesitaré una visa para viajar al Reino Unido después de Brexit?

La Comisión Europea anunció en noviembre de 2018 la posibilidad de un acuerdo bilateral con el Reino Unido sobre la movilidad de los ciudadanos europeos y británicos sin la necesidad de una visa.

Consulta la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para consultar los derechos de movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea y el Reino Unido de la Comisión Europea.

¿Qué pasa con los vuelos desde la Unión Europea al Reino Unido?

Por ahora, nada cambia en los permisos de vuelo hasta fines de diciembre de 2020. Las aerolíneas podrán operar sin interrupciones entre el Reino Unido y Europa, incluso en el caso de un escenario sin acuerdo.

¿Qué sucede si reservé mi viaje después del 31 de enero de 2020?

La Comisión Europea ha anunciado que los vuelos hacia y desde el Reino Unido funcionarán normalmente.Si has reservado con Rumbo.es puedes estar seguro de que tu reserva está en buenas manos ya somos un operador turístico acreditado y esta página será actualizada con la información necesaria tan pronto como esté disponible. En la actualidad, todas las reservas con salida después del 31 de enero del 2020 están confirmadas.

¿Seguirá siendo válida la tarjeta europea de seguro de salud?

El CEAM actualmente permite a cualquier ciudadano europeo acceder a servicios médicos en cualquier país de la UE. La situación no está clara si se valida un acuerdo brexit. Dado que el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, el CEAM ya no será válido.

Aconsejamos a nuestros clientes que consideren un seguro de viaje durante sus vacaciones, independientemente de la decisión de Brexit. Si actualmente tienes una compañía privada de seguros, te recomendamos contactarlos previo a tu viaje para informarte sobre los términos cubiertos por el tema brexit.

¿Volverán las compras "duty free" con Brexit?

Actualmente, puedes adquirir productos como perfumes o licores libres de impuestos o "Duty Free" al viajar hacia o desde un país que fuera de la Unión Europea. Para realizar cualquier compra en alguno de estos establecimientos, normalmente te piden revisar tu tarjeta de embarque. En el caso de acuerdo o no acuerdo del Brexit, es difícil saber si se aplicará esta libertad de impuestos. Puede encontrar más información en el sitio web de la Comisión Europea.

¿Puedo viajar con mi mascota en el Reino Unido?

Según el sitio web de Visit Britain, para evitar la cuarentena de su mascota, debe cumplir las siguientes condiciones:

Vacunación contra la rabia al menos 21 días antes de la fecha prevista de viaje y tener un folleto de vacunación contra la rabia.

al menos 21 días antes de la fecha prevista de viaje y tener un folleto de vacunación contra la rabia. Un tratamiento de desparasitación entre 1 y 5 días antes del viaje.

entre 1 y 5 días antes del viaje. Un chip electrónico o tatuaje (solo si está tatuado antes del 3 de julio de 2011) con un número de identificación

(solo si está tatuado antes del 3 de julio de 2011) con un número de identificación Un pasaporte expedido por su veterinario.

Si consideras viajar con su mascota a partir del 31 de enero de 2020, consulta con un veterinario sobre los trámites necesarios al menos cuatro meses antes tu viaje.

Puedes revisar más información en el sitio web visitbritain sobre viajes con mascotas en el Reino Unido.

¿Qué cambiará con el uso de teléfonos móviles en el Reino Unido después de Brexit?

Dependerá de su operador de telefonía móvil. Actualmente, el uso de teléfonos móviles en el Reino Unido está vinculado a las normas de la UE para realizar llamadas, recibir mensajes y tener acceso a Internet desde su teléfono (roaming de datos). En el caso de brexit esto podría cambiar. Sin embargo, algunos operadores ingleses ya han anunciado que seguirán ofreciendo este beneficio. Ponte en contacto con su operador para obtener más información antes de tu viaje.

¿Cambiarán las reglas para el uso de tarjetas de crédito después de Brexit?

En los últimos años, la libra ha fluctuado frente al euro y no hay forma de saber si el Brexit tendrá un efecto en el intercambio. Con respecto a las tarjetas de crédito, verifica con tu banco las políticas de uso en el extranjero, por ejemplo, si habrá costos adicionales, después del brexit.

¿Dónde encontrar más información y consejos de viaje después de Brexit?

El gobierno español ha creado una página dedicada a Brexit. La Comisión Europea actualiza periódicamente la información relacionada con el Brexit en su sitio web.