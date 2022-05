Brasil desarrolla un test de orina para detectar anticuerpos contra la covid-19

Un equipo científico de Brasil ha desarrollado un test capaz de detectar en la orina la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 con una precisión comparable a las pruebas existentes basadas en suero sanguíneo.



Su descripción se publica en un artículo en la revista Science Advances y, según sus responsables, esta técnica ofrece un método no invasivo para evaluar el riesgo de infección de un individuo.



Se trata de una nueva plataforma Elisa el examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en sangre y acrónimo en inglés para enzimoinmunoanálisis de absorción que detecta anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en orina en lugar de en suero.



El análisis ofrece un método no invasivo que puede utilizarse para informar del grado de exposición de una población a la covid-19 y para evaluar el riesgo de infección de un individuo, señalan los autores.



A diferencia de la popular prueba Elisa basada en suero, el uso de la orina para detectar anticuerpos permitiría a los pacientes recoger sus propias muestras y eliminaría la necesidad de que expertos extraigan sangre y manipulen las muestras.



Aunque los análisis de orina no son invasivos, son sencillos, cómodos y seguros, los científicos no habían estudiado hasta ahora si este fluido corporal podría constituir una alternativa al suero sanguíneo para detectar anticuerpos específicos del virus del SARS-CoV-2, según un resumen de la revista.



Para investigarlo, Fernanda Ludolf, de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, y su equipo desarrollaron un test Elisa basado en la orina utilizando la proteína N del coronavirus (proteína nucleocápside recombinante).



Utilizaron el ensayo para evaluar 209 muestras de orina de 139 pacientes entre 2 y 60 días después de que comenzaran los síntomas de la covid-19, y compararon sus resultados con los del test Elisa basado en suero, que está bien establecido.



Descubrieron que la plataforma basada en la orina detectó con éxito los anticuerpos en 187 de las muestras, demostrando una sensibilidad del 94 por ciento, en comparación con la sensibilidad del 88 por ciento del test basado en el suero.



Según los científicos, la plataforma basada en la orina detectó los anticuerpos con una precisión marginalmente mayor que la plataforma basada en el suero, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa.



"Dado que hemos identificado anticuerpos contra la proteína N del SARS-CoV-2 en la orina, el desarrollo de una prueba Elisa de orina basada en la proteína S o spike del virus también puede ser factible para cubrir otras aplicaciones de las pruebas serológicas, como la detección de anticuerpos inducidos por vacunas", escriben los autores.