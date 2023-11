Borrell: Europa "tiene que estar dispuesta" a relevar a EE.UU. si su apoyo a Ucrania baja

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, consideró este sábado que el club comunitario tiene que estar dispuesto a tomar el relevo de Estados Unidos en el apoyo a Ucrania si, "como quizá sea probable", Washington opta por rebajar su respaldo material a Kiev para defenderse de la agresión rusa.

"Los europeos, que tenemos los medios necesarios para ello, tenemos que estar dispuestos política y materialmente a ayudar a Ucrania e incluso a tomar el relevo de Estados Unidos si, como quizá sea probable, su apoyo disminuye", dijo Borrell en un mensaje en vídeo ante el congreso del Partido Socialista Europeo en Málaga.

Borrell aseguró que Europa ya "ha estado a la altura de sus responsabilidades", tanto con su apoyo hasta ahora como con el potente simbolismo de recomendar el inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea alrededor de año y medio después de la solicitud de Kiev.

"Debemos permanecer unidos y prepararnos para un conflicto más largo que lo que Rusia pensó, que Rusia nunca podrá ganar pero cuyo final puede retrasarse", dijo el jefe de la diplomacia comunitaria, que tildó al régimen de Vladimir Putin de "adicto a la guerra" por haberse convertido en "un instrumento de supervivencia política frente a una población amordazada".

Respecto al conflicto entre Israel y Palestina, insistió en que "la manera en la que Israel se defiende importa" y advirtió de que "una estrategia que ignore los costes humanos no va a funcionar y va a hacer imposible la paz".

"Debe ser posible criticar al gobierno de Israel sin ser tildado de antisemita", defendió Borrell, que opinó que la situación en Gaza "es consecuencia de un fallo político y moral de la comunidad internacional".

La solución, dijo, debe pasar a su modo de ver por "tres noes y tres síes": no al regreso de Hamás a Gaza, no a la reocupación de Gaza por Israel y no a la disociación de la solución para Gaza del resto del problema palestino en su conjunto; al mismo tiempo, sí a la instalación de una autoridad palestina provisional en Gaza, sí a la implicación de los Estados árabes y sí a una mayor implicación de la UE en la región.