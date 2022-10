Boris Johnson renuncia a regresar al gobierno de Reino Unido: Rishi Sunak se queda sin rival y es el favorito

El ex primer ministro británico Boris Johnson anunció su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y, por tanto, a volver a ser el jefe del Gobierno británico. Dijo en un comunicado que, a pesar de contar con el apoyo necesario de los diputados 'tories', llegó a la conclusión de "simplemente no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".

Johnson también explicó que no ha conseguido llegar a un acuerdo con los otros dos contendientes, Rishi Sunak y Penny Mordaunt. "En los últimos días, he estado abrumado por la cantidad de personas que sugirieron que debería volver a disputar el liderazgo del Partido Conservador, tanto entre el público como entre amigos y colegas en el Parlamento", señaló en su comunicado.

El exprimer ministro ha explicado que ha superado "el muy alto listón de las 102 nominaciones". "Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que sencillamente no es el momento adecuado", ha añadido Johnson. Debía presentar el apoyo formal de un centenar de los 357 diputados conservadores antes de este lunes a las 14.00 horas.

La retirada de Johnson deja el camino expedito para Sunak, quien cuenta con el apoyo público de 140 diputados, mientras que Mordaunt apenas llega a 24. Durante la jornada del domingo otros pesos pesados considerados afines a Johnson han dado su apoyo al ministro de finanzas. Rishi, por su parte, ha agradecido a Boris Johnson el haber "liderado" al país "a través de unos de los desafíos más difíciles": "Presentó el Brexit y el despliegue de vacunas. (...) Se enfrentó a Putin y su bárbara guerra en Ucrania", ha expresado, después del anuncio de Johnson.

Así, una jornada que comenzaba con la noticia del regreso de Johnson en clase turista de unas vacaciones en el Caribe entre los rumores sobre su candidatura, termina con el anuncio formal de la retirada de la carrera por Downing Street.