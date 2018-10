Bombero español en Indonesia: “A partir del tercer día disminuye la probabilidad de encontrar supervivientes”

Antonio Nogales salió de España el pasado día 30 de septiembre a las 17 horas. Este bombero de Huelva, curtido en varias operaciones de rescate, nos atiende desde Indonesia. Lo primero que hace es pedirnos disculpas por no haber podido “atenderos antes”-



No acabáis de poner un pie en Indonesia que ya os sorprende la erupción del volcán Soputan ¿De qué manera ha afectado a vuestro trabajo?



- La verdad que nos hemos enterado de casualidad. No ha repercutido ni en los vuelos ni en nuestro trabajo aquí.



No ha sido fácil llegar al lugar donde estáis ahora



- Hemos tenido muchas dificultades para llegar. Lo más complicado del viaje ha sido la última etapa que hemos tenido que hacer cerca de 30 kilómetros en autobús.



Uno de vuestros principales objetivos es el de encontrar supervivientes. ¿Habéis llegado a tiempo?



- Siempre es difícil. Sobre todo a partir del tercer día que es cuando empiezan a disminuir las posibilidades de encontrar a gente viva. Las probabilidades desde ese momento descienden mucho y son pocas las personas que aparecen. El trayecto de cerca de 30 kilómetros en autobús nos ha retrasado y cuando llegamos la operación de rescate estaba prácticamente finalizada.



Nos hemos centrado en evaluar las necesidades de la población en materia de asistencia sanitaria para pensar en posibles donaciones de medicamentos, tiendas de campaña, potabilización del agua...



¿Cuál es el estado de los supervivientes?



-Hemos tenido la oportunidad de visitar algunos hospitales. La mayoría están siendo trasladados a otros lugares como Yakarta. Se están tratando en distintos hospitales.



Más de 1.400 muertos que están en...



- Ahora mismo están en morgues hasta que decidan enterrarlas en fosas comunes si nadie las reclama.



No es el primer desastre al que os enfrentáis y supongo que todos tienen algo en común pero sobre todo algo que los distingue de los anteriores



- Hemos detectado que en esta ocasión se han dado varios desastres en uno. Primero la destrucción que ha producido el tsunami, el propio terremoto y hemos comprobado que mucha gente ha fallecido sepultada por aludes de tierra que han tenido lugar en diversas poblaciones. Hablamos de que más de 1.000 personas pueden haber muerto por aludes de tierra en dos poblaciones distintas. Hablan de una aldea de más de 700 personas y de otra aldea de unas 300.



Después de una semana ¿comienza a variar vuestra forma de trabajar?



-Hemos podido descansar en los trayectos que hacemos en autobús. Lo hemos convertido en nuestro campamento itinerante. A partir de hoy -sábado- ya se están estableciendo periodos de descanso más largos. Se corta el trabajo a una determinada hora y luego se empieza muy temprano.