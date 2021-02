Bolsonaro desplanta de nuevo al vicepresidente Mourao dejándole fuera de la última reunión ministerial

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha decidido este martes dejar fuera de la última reunión ministerial al vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourao, evidenciando un poco más las diferencias que existen entre ambos.

"No fui invitado. No me llamaron. Supongo que el presidente pensó que mi presencia era innecesaria. Eso es todo", ha justificado Mourao tras ser consultado por la prensa brasileña a la salida de su despacho en el Palacio de Planalto.

La relación entre ambos se ha enfriado aún más en las últimas semanas, después de que la prensa publicara una serie de mensajes en los que uno de los asistentes de Mourao afirmaba que Bolsonaro "se está equivocando" en su gestión de la pandemia y que el vicepresidente "está mejor preparado".

Mourao lamentó en aquella ocasión las palabras de uno de sus colaboradores, Ricardo Roesch, quien fue finalmente despedido tras "perder la confianza para ejercer ese cargo".

La reunión de este martes, que no había sido publicada en la agenda oficial, estaba formada por 22 de los 23 ministros de Bolsonaro, con la única ausencia, además de la de Mourao, del titular de la cartera de Comunicaciones, Fabio Faria, de gira oficial por Asia.

Se trata de la primera a la que no acude Mourao, quien, tal y como han adelantado los medios brasileños, no formará parte de la previsible candidatura de Bolsonaro a la reelección en 2022, tras una administración en la que ambos han evidenciado amplias diferencias, no solo en la cuestión de la pandemia, sino también en la crisis medioambiental que afecta al Amazonas brasileño.

A principios de mes, y después de que Mourao especulase con una posible reorganización del Gobierno y con ello la destitución del titular de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, el vicepresidente intentó calmar los ánimos apoyando a Bolsonaro contra los intentos de juicio político contra él.

"Lamento que la gente del propio Gobierno empiece a hacer conjeturas sobre el intercambio de ministros. El Gobierno lo está haciendo bien, a pesar de los problemas que tenemos", dijo por entonces Bolsonaro, quien criticó a los "pronosticadores" que desestabilizan a su equipo ministerial.