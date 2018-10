Bolonia, la ciudad italiana que premia por utilizar el transporte público, la bicicleta o ir a pie

Optar por medios de transporte “ecológicos” y saludables tiene premio en Bolonia. Dejar aparcado el coche puede resultar beneficioso a través de este sistema que recompensa a los ciudadanos de Bolonia por usar la bicicleta o el transporte público en lugar de su utilitario con el fin de reducir la contaminación.

Sólo es necesario descargarse una aplicación que lleva por título “Bella Mossa” (Buen trabajo), diseñada por un experto en urbanismo para favorecer el transporte ecológicamente sostenible.

Tan sencillo como hacerte con una aplicación que “controla” tus desplazamientos y los convierte en puntos canjeables en premios.

La aplicación registra los viajes que se realizan a través de transporte público, a pié o en bicicleta. Si alguno está tentado de hacer trampa, la aplicación es capaz de detectar los fraudes. Con un sistema de GPS puede rastrear la velocidad y el tiempo de duración de los viajes para comprobar que se ajusta al seleccionado en la aplicación.

El sistema no premia la distancia, sino la frecuencia. De esta forma se obtienen puntos por cada viaje, y no por los kilómetros recorridos, con la intención de que la gente use el medio de transporte más limpio el mayor número de veces posible. Al final de tu recorrido, la aplicación te muestra cuánto CO2 (dióxido de carbono) has evitado producir.

El sistema está financiado con fondos de la Unión Europea y del ayuntamiento de Bolonia.

Hay más de un centenar de comercios locales adscritos al programa. Allí, los ciclistas pueden obtener cervezas, helados, entradas de cine y descuentos como recompensa por su respeto por el medio ambiente.