Biden promete seguir con su "diplomacia silenciosa" con Israel y Palestina

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este jueves seguir con su "diplomacia silenciosa e incansable" con Israel y Palestina tras anunciarse el alto el fuego entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y el movimiento islamista Hamás.



"Creo que los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi Administración seguirá con su diplomacia silenciosa e incansable con ese fin", afirmó Biden en una alocución televisada.



Israel y Hamás anunciaron hoy una tregua bilateral que pondrá fin a once días de escalada bélica a partir de las 02.00 hora local del viernes (23.00 GMT del jueves).



El mandatario estadounidense dijo que Washington ha mantenido "diálogos de alto nivel, a cada hora" con Egipto, la Autoridad Nacional Palestina y otros países de Oriente Medio con el objetivo de lograr este alto el fuego.



En concreto, reconoció al presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y a sus altos funcionarios en este trabajo diplomático.



Biden explicó que a lo largo de los últimos once días ha hablado seis veces con Netanyahu, con el que se ha comprometido a rearmar el sistema de misiles de defensa de Israel, conocido como Cúpula de Hierro, para garantizar su "seguridad en el futuro".



El presidente estadounidense ha estado sometido durante estos días a una tremenda presión por parte de miembros del Partido Demócrata, que por primera vez en décadas han roto con su política de apoyo incondicional a Israel.



Por ejemplo, la congresista Rashida Tlaib, de origen palestino, abordó a Biden el martes en la pista de un aeropuerto de Michigan para afearle que su estrategia de "statu quo" no estaba funcionando.



El miércoles, un día después, Biden pidió a Netanyahu una "desescalada bélica significativa" inmediata.



Los once días de conflicto han costado la vida a 232 palestinos, entre ellos 65 menores, además de 1.900 heridos. En Israel, 12 personas han muerto, entre ellas dos menores, y más de 340 han resultado heridas.