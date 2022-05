Biden pide "no quedarse al margen" en el debate sobre las armas en un acto universitario

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a "no quedarse al margen" del debate sobre la posesión de armas durante un acto con graduados de la Universidad de Delaware.

Biden tiene previsto viajar el domingo a Uvalde, escenario de la masacre del martes, y reunirse con familiares y afectados por el tiroteo. "En estos momentos, mientras yo estoy hablando, hay padres preparando el entierro de sus hijos", se ha lamentado. "No podemos prohibir una tragedia, lo sé, pero podemos hacer que Estados Unidos sea más seguro", ha argumentado.

"Hay un mensaje que espero que os lleveis hoy de mí: no es el momento de quedarse al margen. No es una hipérbole. Lo creo desde el fondo de mi corazón", ha afirmado Biden, quien se graduó en esa misma universidad en la década de 1960.

Así, les ha emplazado a participar en la vida pública y ser parte del futuro de la nación en este "momento decisivo". "Necesitamos que todos y cada uno de vosotros participéis en la vida pública y en la vida de esta nación", ha subrayado.

Biden ha mencionado así la pandemia del coronavirus o la creciente desconfianza hacia las instituciones. "Los últimos cinco años muchos de vosotros estábais en el instituto y Estados Unidos ha tenido que afrontar pruebas difíciles. La pandemia global ha costado millones de vidas solo en Estados Unidos y la crisis de fe en nuestras instituciones, con sus fallos, sirven como infraestructura para el experimiento estadounidense", ha indicado.

Biden ha recordado después su época universitaria, cuando comenzó a militar en movimientos por los derechos civiles, y ha vinculado esa época con la actual. "Seamos claros. El mal estaba en esa clase de colegio de Texas y en esa tienda de Nueva York", ha apuntado.

Precisamente este sábado se ha celebrado el funeral por Ruth Whitfield, una de las víctimas de Buffalo, Nueva York, donde un supremacista blanco mató a diez personas negras en un supermercado y la vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, ha tomado la palabra por sorpresa.

"Creo que todos sabemos que la auténtica medida de la fuerza no se basa en lo que tumbas, sino en lo que levantas. A quién levantas. Y también en que no permitiremos que gente pequeña genere temor en nuestras comunidades. En que no tendremos miedo de plantarnos por lo que está bien, de hablar cuando sea difícil escuchar y hablar", ha afirmado.

Según la Casa Blanca, Harris "no quería hablar" en el funeral, sino solamente asistir, pero el reverendo Al Sharpton insistió para que lo hiciera. "No vamos a aguantar esto. Basta ya", ha remachado Harris.