Si ETA buscaba blanquear y vender una historia distinta de sus atroces crímenes por ideas separatistas, se podría decir que fuera de España han conseguido su objetivo en uno de los medios de comunicación más importantes del mundo. Ni más ni menos que la mismísima BBC, grupo de comunicación de gigantesca relevancia, ha titulado este viernes la detención del sanguinario terrorista de la siguiente manera: “Josu Ternera: arrestado en Francia el líder de los rebeldes vascos de ETA”.

Sí, para la BBC el asesino no es asesino ni terrorista, es “líder de los rebeldes vascos de ETA”. Obviamente, su publicación fue al instante respondida por centenares de usuarios, tanto españoles como internacionales, recordando al medio de comunicación los horrendos crímenes por los que Ternera ha sido detenido y ya ha sido encarcelado:

Otros tantos usuarios han preferido usar la ironía para ridiculizar el estilo de la BBC y calificar de rebeldes a otros grupos terroristas:

I guess they are as rebels as the IRA.

Y, por supuesto, no han faltado las imágenes y los gifs recordándoles su gran error y pidiéndoles que no siguieran por esa línea:

As you may be aware, the right term if Terrorists, not rebels. An article correction is urgently required. Thanks. pic.twitter.com/Hwy7709Xow