Barnier: "La UE está unida y decidida a lograr un acuerdo"

El jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, el francés Michel Barnier, ha trasladado a Londres la responsabilidad de decidir sobre los "próximos pasos" a seguir tras el rechazo del Parlamento británico a las condiciones del divorcio negociadas con Bruselas, si bien ha subrayado la determinación de los 27 para lograr un acuerdo para el Brexit.

Here’s �� of @MichelBarnier giving us his reaction to tonight’s #Brexit vote pic.twitter.com/uPbNw9wNi1