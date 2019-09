Asia Bibi, desde su refugio en Canadá: “Yacen muchos en las cárceles de Pakistán sin juicio, sin pruebas"

No es una entrevista al uso. Los dos periodistas del diario británico Sunday Telegraph (la versión dominical del The Telegraph) consiguieron contactar con ella desde Islamabad, la capital de su país de origen. En cambio, Asia Bibi está desde hace cuatro meses en algún lugar secreto de Canadá, donde se recupera junto a sus hijas de las secuelas físicas y psicológicas de la cárcel y la persecución feroz. Ellos le hicieron llegar las preguntas; ella ha respondido con mensajes de audio:

“Hay muchos otros casos en los que los acusados yacen en la cárcel durante años, y también sus condenas deberían revisarse. El mundo debería escucharlos”.

“Pido al mundo entero que preste atención a este asunto. Tiene que saberse cómo cualquier persona puede ser acusada de blasfemia sin una investigación adecuada, sin pruebas reales. Esta Ley de Blasfemia debe ser revisada y debe haber mecanismos de investigación adecuados a la hora de aplicarla. No se puede acusar a alguien de “impío” por estos actos y sin ninguna prueba”.

El periódico no revela cuáles eran las preguntas, pero también recoge entrecomillados sobre los recuerdos de Asia Bibi durante los ocho años de incertidumbre, esperando el fin de un proceso lleno de injerencias políticas y amenazas de linchamiento:

“Mi vida entera sufrió, mis hijas sufrieron, y todo esto tuvo un impacto enorme en mí”. “A veces estaba tan desengañada y sin fuerzas que llegaba a preguntarme si algún día saldría de la cárcel, qué iba a pasar a continuación, si seguiría aquí toda mi vida”.

“Cuando mis hijas me visitaban en la cárcel, nunca lloré delante de ellas; pero después, cuando se marchaban, lloraba a solas, llena de dolor y pena. Pensaba en ellas todo el tiempo, en cómo estarían viviendo”.

El Sunday Telegraph recoge este testimonio, y lo enmarca en un largo artículo repasando la historia de Asia Bibi. Los autores del texto aseguran que en los próximos meses espera mudarse a algún país de Europa -que no revela- pero no citan fuentes ni datos que permitan verificar este extremo. Según fuentes del entorno legal de Asia Bibi consultadas por la Cadena COPE, ni su salud ni la de sus hijas han dejado de ser preocupantes. Cualquier movimiento desde el punto de vista de la protección legal, afirman estas mismas fuentes, estará supeditado a la evolución física y mental de la familia. El marido de Asia Bibi no está con ellas.