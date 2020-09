Así luce a los 80 años Raquel Welch: la icónica diva del Hollywood de los 60 y 70

Jo Raquel Tejada nace en Chicago un 5 de septiembre de 1949. Ya desde niña, su padre insistía mucho en que la pequeña olvidase sus raíces para que fuese más “aceptada” en la cultura estadounidense.

La diva de James Bond se apellidó Tejada hasta los 19 años, cuando contrajo matrimonio con James Westley Welch, su novio desde el instituto que se encuentra en La Jolla, al sur de California. Sería aquí donde Raquel se mudaría con su familia desde la cuna y donde la actriz destacase por su indudable belleza.

La actriz vivió su culmen profesional en las décadas de los 60 y 70 y alcanza los 80 años muy orgullosa de sus raíces, de las que ha presumido orgullosa en numerosas entrevistas y eventos.

Su historia, aparece recogida en el libro "Notable Hispanic American Women" (1993). Entre otras cosas, se cuenta que apenas era una quinceañera cuando ganó su primer concurso de belleza, al que seguiría el título de Miss La Jolla y Miss San Diego. Su físico siempre fue muy “chocante” desde bien joven. Un ejemplo de ello es que apenas era una quinceañera cuando ganó su primer concurso de belleza.

Antes de llegar a Hollywood, la joven era multidisciplinar: Raquel trabajaba dando el tiempo en una televisión local de San Diego, de camarera y de modelo.

Su año clave fue 1964, cuando consiguió que el mundo del cine le diera una oportunidad. Obtuvo breves papeles en "A House is Not a Home" y "Roustabout", esta última con el gran Elvis Presley.

En 1965 llegaba una oportunidad de oro que al final no pudo asumir: “Thunderball”, una película de James Bond que al final no aceptó porque haría finalmente “Fantastic Voyage” que sería presentada al público en 1966. Un año después, Fox la presentó ya en EEUU como chica de cartel para promocionar "One Million Years B.C.", una producción de aventuras rodada en las Islas Canarias en la que hacía de una cavernícola amenazada por volcanes y reptiles de un tamaño considerable.

A partir de ese film, la actriz alcanzaría la fama protagonizando decenas de películas y más de un centenar de portadas de revista.

Entre su filmografía están títulos como "Fathom" (1967), donde la intérprete hace de una aguerrida paracaidista con el sur de España como telón de fondo.

Hollywood continuaría apostando por Welch en "The Biggest Bundle of Them All" (1968) y "Flareup" (1969), "100 Rifles" , también de ese mismo año y "Myra Breckinridge" (1970).

Así ha sido la etapa “dorada” de la actriz en teatro y televisión

Probó suerte en el teatro en la década de 1980 y le llegó el éxito con el musical "Woman of the Year" (1982), aunque no destacan más obras en su haber.

Welch también quiso probar suerte en televisión y, a medida que se fue liberando de la presión de los estudios por aparentar la mujer caucásica perfecta, fue recuperando las raíces latinas que tan interiorizadas tenía, un tipo de papel que únicamente había hecho en "Bandolero!" (1968) y "100 Rifles".

En 2002, estrenó con Edward James Olmos en la serie "American Family" centrada en la familia de los González y donde hacía de tía, y apareció como Vina Navarro en "CSI: Miami" (2012).

Ahora, Raquel Welch llega a los 80 años perfecta en lo personal y profesional. Y todo, con una gran trayectoria en el mundo del cine y la televisión que la hacen ser reconocida en todo el mundo.