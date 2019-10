Así es Chega, el "Vox portugués" que ha logrado entrar en el parlamento

La ultraderecha entrará por primera vez en el Parlamento de Portugal a través del partido Chega (Basta, en portugués), que ha logrado en las elecciones legislativas de este domingo un diputado.

No es la primera vez que la ultraderecha concurre a unas elecciones legislativas lusas, pero sí es la primera vez de Chega suma el 1,3% de los votos. Con ellos, introduce en la Cámara un diputado, André Ventura, quien ha pedido "calma" a quienes le señalan como extremista y antidemocrático. "Chega es un partido democrático. No hay razón para alarmas ni ataques inusitados. Chega no viene a minar la democracia", aseguró.

CHEGA! se define como un partido político de naturaleza y base nacionalista, liberal, democrática, conservadora y personalista.Aboga por un estado secular, la promoción de la justicia efectiva y la disminución de la presencia del estado en la economía. El partido está a favor de reducir la carga impositiva, considerando el "sistema impositivo brutal y agresivo que carga desproporcionadamente contra quienes generan riqueza" y "les quita casi la mitad de su salario".También está a favor de reducir la burocracia, que cree que, junto con la carga tributaria, es una causa importante del desempleo a largo plazo, emigración y el atraso competitivo de la economía.

La irrupción de Chega coincide con la caída del PSD (centro derecha), que obtuvo hoy un 28,4% de los votos, su resultado más bajo desde 1983, y del democristiano CDS-PP, que cae al 4,3% de los sufragios. Ante los malos resultados, la líder de los democristianos, Assunção Cristas, anunció que deja el liderazgo del partido y que convocará un congreso extraordinario para encontrar sucesor lo antes posible.