El asesino de Hanau odiaba a extranjeros y a alemanes no arios

Tobías R., el autor del tiroteo en la ciudad alemana de Hanau que ha dejado once muertos, estudió Administración de Empresas y trabajó en la banca. Era socio de un club de tiro y cazador, lo que explica tanto su permiso de armas. Nadie en su entorno había percibido en él tendencias violentas, aunque en la últimas semanas había publicado un vídeo en Internet en el que se observaba su preocupación por teorías de conspiración. Dirigía un aviso, por ejemplo, a la población de Estados Unidos para advertir sobre la presencia en su territorio de supuestas bases militares subterráneas que consideraba una amenaza y en las que, denunciaba, “se maltrata y asesina a niños”. En estas bases, alertaba, “se da culto al diablo”, por lo que llamaba a los estadounidenses a “despertar” y “luchar ahora”.

Sus opiniones radicales y paranoicas quedaron también reflejadas en un manifiesto que contiene varias declaraciones de extrema derecha y xenófoba. En su opinión, no es suficiente identificar o separar del resto a ciertos grupos étnicos, ya que su existencia es "en sí misma un error fundamental". Varios pueblos deben ser "completamente destruidos", en referencia a nacionalidades de Asia, grupos étnicos del norte de África e Israel. Especialmente agresivo se mostraba con los habitantes de Turquía y países árabes, a los que no deseaba ver en Alemania. Estaba convencido de que era monitoreado por poderes opacos desde su nacimiento y en todas las fases posibles de su vida, por "una organización que opera sobre la base de un servicio secreto pero que no aparece oficialmente por su nombre".

Peter R. Neumann, director del "Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización" en el King's College de Londres, considera que el manifiesto de 24 páginas deja en claro que “el autor es xenófobo y que siente un odio violento hacia personas de diferente raza o procedencia”. Aunque el Islam no se menciona por su nombre como enemigo, la selección de países "hostiles" también apunta a la islamofobia. “Odia tanto a los extranjeros como a los alemanes no arios y se refiere explícitamente a la teoría de la raza nacionalsocialista, justificando su llamada al genocidio con el argumento según el cual la ciencia muestra que algunas razas son superiores".