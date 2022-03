La Asamblea General de la ONU condena la invasión rusa de Ucrania

La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania, con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.



El texto "deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "demanda" a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino.



La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente cinco votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones.



El resultado de la votación fue recibido en pie y con aplausos por una mayoría de la Asamblea General, que se reúne desde el lunes en una sesión especial de emergencia después de que Rusia vetase un texto similar en el Consejo de Seguridad.



En respuesta a ese bloqueo, Occidente acudió a la Asamblea General -donde no hay vetos- para denunciar las acciones de Moscú y, sobre todo, mostrar su aislamiento en la escena internacional.



Tras continuas negociaciones en los últimos días lideradas por EEUU, los países europeos y la propia Ucrania, la resolución fue copatrocinada por casi un centenar de países y recibió finalmente 141 a favor, mientras que apenas cuatro países se sumaron a Rusia en el "no".



Mientras, 35 Estados optaron por la abstención (entre los que destacan China, Cuba, la India o Sudáfrica) y doce decidieron no participar en la votación (incluidos Venezuela, Marruecos o Etiopía).



Para salir adelante, la resolución necesitaba el apoyo de dos tercios de los Estados miembros que votasen.



"El Gobierno ruso está cada vez más solo", destacó inmediatamente después de la votación el embajador de la Unión Europea ante la ONU, Olof Skoog, que calificó el voto como "histórico".



"Rusia ha elegido la agresión. El mundo ha elegido la paz", recalcó Skoog, destacando la defensa del orden internacional, el diálogo y la diplomacia que hace la resolución.



La representante estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, destacó que "hoy el mundo ha hablado con una voz clara y unida" contra una guerra "injustificada" e "inadmisible".



"Hemos demostrado que Rusia está aislada y sola y que el coste seguirá subiendo hasta que Rusia ceda", señaló.



El secretario general de la ONU, António Guterres, destacó que la Asamblea General ha enviado un mensaje "alto y claro: detengan las hostilidades en Ucrania ahora, silencien las armas ahora, abran la puerta al diálogo y la diplomacia ahora".