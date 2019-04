Aparece muerta una joven que se subió a un coche creyendo que era un Uber

Ha ocurrido en Carolina del Sur, Estados Unidos. Una joven universitaria de 21 años estaba con sus amigos de noche cuando decidió marcharse a casa y pedir un Uber.

La chica, Samantha Josephson, subió a un Chevy Impala negro pensando que era el que había pedido mediante la aplicación móvil. Pero no fue así.

Cont’d: Special Victims Unit investigators believe that shortly after 2:00 a.m., Josephson was seen getting into this newer model Chevy Impala along Harden Street. Family & friends have been trying to locate her ever since. Again, call @MidlandsCrime 1-888-CRIME-SC w/your tips. pic.twitter.com/3211Wjx6PK — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) 30 de marzo de 2019

Unas horas más tarde, unos cazadores encontraron su cadáver en mitad del campo, a unos 150 kilómetros de Columbia.

Así ha informado el jefe de Policía de Columbia, Skip Holbrook, en una rueda de prensa sobre el secuestro y asesinato de la estudiante. Detalló que una cámara de seguridad captó cómo Samantha se subía a un coche antes de desaparecer. .

“Creemos que ella simplemente se subió por error al confundir ese coche privado con el que había pedido por Uber”, puntualizó Holbrook.

#CPDSCInvestigates | Missing Person Alert: 21-year-old Samantha Josephson was last seen by friends at 715 Harden St. b/w 1:30 & 2:00 this morning. Loved ones have not been able to make contact with her since. They’re worried about her well-being & safety. pic.twitter.com/PITpUh1eUh — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) 30 de marzo de 2019

Solo dos horas más tarde de recibir la llamada de los amigos alertando a la policía, dos cazadores de pavos encontraron su cuerpo en una zona boscosa en el condado Clarendon, explicó Holbrook.

La policía “rápidamente se dio cuenta” de que el cadáver parecía ser el de la estudiante.

Hay arrestado un hombre, Nathaniel David Rowland, de 24 años, acusado de secuestro y asesinato. La detención se produjo en la misma zona de bares donde se vio a la estudiante por última vez.

The investigation regarding USC student Samantha Josephson is now a homicide case. Her body was found by hunters in rural Clarendon Co. late yesterday afternoon. Suspect Nathaniel Rowland has been charged w/ Murder & Kidnapping by SLED. Agents have been an integral part in case. pic.twitter.com/2tj8TVRAex — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) 30 de marzo de 2019

Los investigadores han descubierto manchas de sangre en el coche del sospechoso. Además, también se hallaron residuos del ADN pertenecientes a la víctima, así como su teléfono móvil.

La policía cree que Rowland colocó el seguro de las puertas del coche para evitar que se pueda abrir desde dentro y así no escapara la estudiante.

Seymour Josephson, padre de la joven, publicó un post en Facebook en el que confirmaba la noticia.

"¡Publico esto con tremenda tristeza y con el corazón roto! Extrañaré y amaré a mi bebé por el resto de la vida. Samantha ya no está con nosotros, pero no la olvidaremos. Es extremadamente difícil escribir esto y publicarlo, pero la amo con todo mi corazón. Podría seguir escribiendo sobre ella pero me mata. Me siento aquí y lloro mientras miro la foto y escribo esto”, escribió Josephson.

El Ayuntamiento de Robbinsville (Nueva Jersey), donde reside la familia de Samantha, expresó sus condolencias en redes sociales: “Esto va más allá de nuestra capacidad de comprensión”.