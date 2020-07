35 años del Live Aid, el concierto benéfico más importante de la historia

El 13 de julio de 1985 tuvo lugar el Live Aid, dos conciertos realizados de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos, con el motivo de recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto de Etiopía y de Somalia.

Y es que, entre 1983 y 1985 una gran sequía había provocado en el norte de Etiopía lo que se denominó "el infierno de la tierra". La falta de alimentos y la escasez de agua habían causado la muerte masiva de la población.

Una situación que impulsó al músico y actor Bob Geldof a viajar al terreno para conocer lo que estaba pasando. Posteriormente creó la fundación Band Aid Trust, encargada de distribuir toda la ayuda que se logró recaudar gracias a los dos conciertos.

Para lograr la atención del mundo, Geldof y su amigo Midge Ure, cofundador de la fundación y cantante de Ultravox, lograron la adhesión de la mayoría de los grandes artistas europeos de la época, que participaron de manera voluntaria. Formaron Band Aid, que grabó en 1984 'Do They Know It's Christmas?', canción de gran éxito mundial que, junto a 'We Are the World', grabada en 1985, fueron los grandes himnos de Live Aid.

El concierto fue planteado como algo irrepetible, reuniendo a un elenco prácticamente inigualable: Queen, Status Quo, Led Zeppelin, David Gilmour, Keith Richards y Mick Jagger, Bo Diddley, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Neil Young, The Who, INXS, Lionel Richie, Bryan Adams, The Beach Boys o David Bowie, The Pretenders, Paul McCartney, Madonna, Simple Minds, Dire Straits, Elton John, Eric Clapton, Mark Knopfler, B.B King, Crosby, Stills & Nash, Santana, Judas Priest, Duran Duran, Joan Baez, Tina Turner, Bob Dylan...

La gran participación de artistas logró que el evento resultara un gran éxito y marcara parte de la historia musical, mostrando al mundo que la música podía crear conciencia y ayudar a la gente de África.

El objetivo era originalmente recaudar 1 millón de libras, y al final la cantidad que realmente se alcanzó fue de 150 millones de libras. El concierto fue retransmitido en directo vía satélite en más de 72 países y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo. Sin embargo, algunas ONG han criticado que las ayudas enviadas a Etiopía contribuyeron en realidad, aunque sin pretenderlo, a que el gobierno de Etiopía en ese momento pudiese trasladar a miles de personas al suroeste del país para hacer una limpieza étnica.

A las 12 horas del 13 de julio de 1985 se dio inicio al espectáculo llamado Live Aid en el Estadio Wembley de Londres. Al comenzar la ceremonia se dio la bienvenida a los príncipes de Gales Carlos y Diana, y posteriormente la banda Coldstream Guards abrió con el saludo real.

El primer grupo en salir a escena fue Status Quo, que gozaba de gran popularidad en esos años, y que provocó que el público comenzara a entusiasmarse y a disfrutar con cada grupo presente.

Según el público presente, la mejor de todas fue la participación de Queen, quien se lució tocando versiones recortadas de seis de sus mejores clásicos: 'Bohemian Rhapsody', 'Radio Ga Ga', 'Crazy Little Thing Called Love', 'Hammer to Fall', un fragmento de 'We Will Rock You' y 'We Are The Champions', que fue interpretada como un himno por todos los presentes. La actuación de Queen fue elegida a través de una encuesta musical como el mejor concierto de rock de todos los tiempos, logrando el 79% de los votos.

Con motivo de este concierto memorable, el 13 de julio fue declarado Día Mundial del Rock.