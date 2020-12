Un analista de la Universidad Católica: “Las elecciones en Venezuela no permiten a la gente elegir”

“Un 70 por ciento de la población va a decir: yo no reconozco a la nueva Asamblea Nacional”, dice Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica de Caracas. Las encuestas proyectan una abstención del 70 por ciento en las elecciones legislativas venezolanas del domingo.. “Es una abstención anormalmente alta porque en Venezuela los niveles de participación suelen ser muy altos, y este año será del 30 por ciento o menos; eso indica que hay una elección en la cuál la mayoría de la gente no cree, en la cuál la mayoría de la gente no tienen a quién elegir, no tiene quién le represente”, asegura Alarcón a COPE. Explica que en estos comicios “falta legitimidad, al estar cuestionado el proceso también están cuestionados los resultados, y estamos ante unas elecciones que no permiten a la gente elegir”. No se presenta ningún candidato relevante de partidos de la oposición porque creen que no se cumplen las condiciones mínimas para unas elecciones libres y democráticas. Estados Unidos y los gobiernos de los países de la Unión Europea -incluída España- ya han adelantado que no reconocerán los resultados de lo que salga este fín de semana de las urnas.

El director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica anticipa que después de estas elecciones “a la oposición lo que le quedará será la calle, lo que le queda es tratar de movilizar a la gente, convocar nuevas protestas, habrá una conflictividad importante el año que viene”. Cree que los opositores deberán “repensar su estrategia, reagruparse nuevamente, y reconstruir sus bases sociales, porque si lo que les queda es la calle tienen -de alguna manera- que fortalecer sus bases sociales ya que sin eso no pueden mover la calle”. De momento, “en la oposición se sigue manteniendo la tesis de la continuidad de la actual Asamblea y del gobierno interino, aunque el impacto que tendrá el gobierno interino después de las elecciones no será mayor que el que ha tenido hasta ahora”, señala.

Cuenta Benigno Alarcón que se puede plantear si Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por los gobiernos de mas de 50 naciones, “hoy tiene menos fuerza, genera menos emociones, hay menos expectativas sobre lo que puede hacer, pero cuando uno revisa los estudios de opinión, ningún liderazgo esta hoy mejor que Guaidó, tiene un 25 ó 30 por ciento de aprobación, y el resto de los líderes de oposición están muy por debajo de ese porcentaje. Es difícil decir que Guaidó no es el que lidera porque si Guaidó no es el que lidera hay que llegar a la conclusión de que nadie lidera”.

Sobre la posibilidad de que se falseen los datos de las elecciones del domingo, el analista político venezolano afirma que “el Consejo Nacional Electoral puede hacer casi cualquier cosa, está subordinado al gobierno de Maduro, no hay ninguna confianza en su imparcialidad, y al no haber testigos, al no haber observación internacional, los únicos que están viendo lo que pasa en las mesas son los partidos que participan”.