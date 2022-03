Amigos de Mariano García aseguran a COPE que habría sido puesto en libertad tras ser detenido por Rusia

Este martes, Exteriores confirmaba a COPE que investigaba la desaparición de Mariano García, un español que se encontraba detenido en territorio ucraniano. García llevaba más de siete años viviendo en el país y actualmente se encontraría ayudando a los ucranianos en la defensa del país contra las tropas rusas y habría sido detenido en la ciudad de Jersón, actualmente controlada por Rusia. La detención se habría producido tras la participación del propio Mariano en una manifestación donde, las personas del entorno del español aseguran que habría sido detenido por fuerzas rusas.

Julio Suárez, amigo de Mariano García, ha contado a COPE que "esta tarde, visto que ayer y anteayer no habían querido atendernos, enviamos una persona otra vez. Esa persona pidió que lo liberaran. Le dijeron que sí, que estaba bien y vivo y que lo liberarían en dos-tres días. Esa persona, después de hablar con ellos y tratar de convencerlos se marchó". Suárez ha contado que "parece ser que los rusos decidieron liberarlo ya y no retenerlo más tiempo y avisaron a esta persona que enviamos nosotros para ir a buscarla. Esta persona ahora está intentando ver si pueden localizar porque lo han soltado a la calle así como así y para recogerlo y llevarlo a casa".

Jon Uriarte pudo hablar con él antes de ser apresado. "Estoy ayudando a los niños de la guerra y también a sus familias y mis compañeros soldados. Soy voluntario, veterano de guerra y feliz de mi trabajo. He estado en todas las partes de guerra y muy feliz de poder ayudar", es lo que dijo entonces a COPE.

"Estoy en mi casa observando cómo pasan los carros de combate de Rusia con sus soldados. No he entrado en combarte. Me apunté para pertenecer a un comando de control de las noches para vigilar la ciudad", relató días antes de desaparecer, noticia que hemos conocido este martes.

Hoy, y según cuenta su amigo a COPE, habría sido puesto en libertad aunque todavía falta por determinar cuál es su paradero.