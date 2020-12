Alemania, camino de seguir la segunda ola española: así ha caído el ejemplo para Europa contra la pandemia

Alemania vivió ayer su 'miércoles negro' al notificar 952 nuevos contagios desde el día anterior, según el Instituto Robert Koch (RKI), con lo que conseguía batir el récord diario de decesos. Se trataba de la cifra más alta de fallecimientos desde que comenzó la pandemia. Ni siquiera en la primera ola, en los meses más duros, alcanzó esa cifra. También ayer comenzó la cuarentena nacional que implica el cierre de negocios no esenciales, la prohibición de reuniones en Año Nuevo y la recomendación de trabajar y estudiar desde los domicilios. Unas medidas que se prolongarán, como mínimo, hasta el próximo 10 de enero. Este jueves ha notificado 26.923 nuevos positivos por covid-19 y 698 fallecidos.

A día de hoy, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.406.161 personas contagiadas y 24.125 fallecidos. ¿Qué ha ocurrido en Alemania para que haya dejado de ser el ejemplo a seguir en Europa sobre cómo gestionar la pandemia?

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGELFRIEDEMANN VOGEL

Las claves del fracaso de Alemania en la segunda ola de la pandemia

Desde hace semanas, la canciller alemana, Angela Merkel denunció el alto precio que se estaba pagando a cambio de vidas humanas. Asimismo apeló a la responsabilidad individual, pidió que se hicieran cuarentenas de forma voluntaria y rogó por todos los medios que estas Navidades no fueran las últimas para los abuelos. Tampoco olvidó la economía y sus palabras parecieron calar en la población. Sin embargo, ya era tarde.

Alemania había pedido el control de la pandemia y era imposible rastrear al 75% de los contagios de todo el país.

Uno de los puntos clave fue el final del verano. Hasta entonces, la población alemana había mostrado un comportamiento ejemplar ante las medidas. En ese momento la población se encontró frente a una combinación de relajación y cansancio en la lucha contra la covid-19 que para entonces ya parecía bajo control. Nada más lejos de la realidad.

En palabras del doctor Mathias Mengel, director de la clínica Oberlausitze Bergland, el sistema sanitario alemán está "saturado" y muchos de los hospitales del país se encuentra al borde del colapso con unas incidencias por encima de los 350 casos por cada 100.000 habitantes. Muchas regiones del país se olvidaron de las normas de higiene, la distancia de seguridad e incluso del uso de mascarillas. Durante semanas tampoco han tenido en cuenta las recomendaciones de reducir la movilidad.

Dortmund (Alemania) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGELFRIEDEMANN VOGEL

Frente a una curva ascendente que no deja de crecer y que amenaza con hacer caer, una vez más, el sistema sanitario alemán, la decisión de Merkel ha sido la de blindarse frente al virus. Desde ayer, toda actividad comercial no esencial deberán cerrar. Se prohíbe la venta y el consumo de alcohol en sitios públicos y las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de cinco personas. Las residencias de ancianos cierran y no se permitirá ningún tipo de visita y los trabajadores deberán someterse semanalmente a una prueba PCR.

Las vacaciones escolares se adelantan y las guarderías también cierran para evitar la expansión del coronavirus. Así, y hasta la llegada de las más de once millones de dosis de la vacuna de Pfizer, Alemania permanecerá blindada en este segundo golpe de la pandemia con el único objetivo de volver a ser el país modelo que, hasta hace sola unas semanas, toda Europa quería imitar.