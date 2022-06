Albares acusa al PP de buscar el desgaste del Gobierno con cumbre de la OTAN

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado este miércoles al PP de situarse en el mismo lugar que en el referéndum de la OTAN de hace 40 años, cuando en vez de "arrimar el hombro" optó por "desgastar" la gestión del Gobierno.

En respuesta a una pregunta en el Congreso de la diputada popular Valentina Martínez sobre la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, Albares ha reiterado que esta reunión será un éxito y homenajeará a todos los militares muertos en misiones del exterior, "incluidos los del Yak 42 que ustedes intentaron esconder".

En opinión de Valentina Martínez, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está ofreciendo un "espectáculo bochornoso" a cuenta de la división de los socios de coalición en torno a la celebración de la cumbre de la OTAN: "Ustedes con sus peleas no son conscientes de lo mucho que se juegan España y Europa" en esta cita.

Según ella, en la reciente celebración del 40 aniversario de la entrada de España a la Alianza, una parte del Gobierno lo "boicoteó", mientras "Sánchez hizo un ejercicio de negación de la realidad afirmando que eran diferencias testimoniales. ¿A quién pretenden engañar? Son concepciones del mundo antagónicas y la división en seguridad y política exterior tiene un coste enorme para nuestra credibilidad", ha dicho Martínez.

Durante su réplica, Albares ha sostenido que dicho acto fue un "éxito", al que acudieron todos los ex secretarios generales de la OTAN y el actual, Jens Stoltenberg, así como todos los presidentes del Gobierno, salvo uno, Mariano Rajoy que, ha señalado el ministro, "seguro que tenía fundadas razones para no asistir al 40 aniversario".

En su opinión, el Partido Popular utiliza una "doble vara de medir; presuponen la mala fe cuando alguien se ausenta y no se hacen mayores preguntas cuando algunos" no asisten. "Yo no dudo de la buena fe".

Ha destacado asimismo que el partido de Núñez Feijóo "sigue estando donde estaba hace 40 años; estaban a favor de la OTAN pero pidieron la abstención. Les da igual dañar la imagen de España si creen que eso puede desgastar o erosionar al Gobierno".

Durante su intervención, la diputada popular ha sostenido que el Ejecutivo tiene el apoyo del Partido Popular, pero "solo nos dan codazos", y ha añadido que no quieren ese respaldo, porque es "más fácil seguir con su manual de resistencia hasta conseguir que los españoles no resistan más". EFE

msr/ram