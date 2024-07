Ahmed Fouad Alkhatib, palestino de Gaza, en COPE: "La gente está harta de Hamás”

“No he hablado con nadie que esté en Gaza y que, esperando en la cola en un cuarto de baño asqueroso durante una hora con otras cien personas, alguien que ha pasado frío o calor, que diga que Hamás es maravilloso, que esté contento con lo que pasó el 7 de octubre, y que les ha ayudado mucho”, cuenta a COPE Ahmed Fouad Alkhatib, un gazatí que ahora vive fuera de ese territorio palestino y que ha perdido a más de 30 familiares en los bombardeos del ejército de Israel.

Alkthatib asegura que no ha hablado “con un solo gazatí que no me diga que la gente en Gaza está harta de Hamás, harta de Sinwar, que está harta de eso de la resistencia armada. Esto ha sido un suicidio”. Admite que “eso no significa que todo Gaza esté contra Hamás. No. Creo que su popularidad no va más allá del 30 por ciento. Tienen una base, tienen el apoyo de algunas personas que comparten su ideología o que se benefician de este grupo con dinero, suministros o recursos. Pero no hay ninguna duda de que cuando termine la guerra habrá un gran número de gazatíes que harán preguntas realmente difíciles que debilitarán a Hamás, que arrinconarán a Hamás. Y Hamás es consciente. Saben que su apoyo popular se está erosionando”.

Según este gazatí, que critica abiertamente a Hamás en redes sociales, “esos sentimientos son imposibles de captar en los sondeos porque Gaza no es una sociedad democrática ni libre. La gente dice a los encuestadores lo que quieren escuchar. Cuando alguien te pregunta en Gaza qué piensas de Hamás -o qué piensas de Israel- van a pensar que quien pregunta es un espía de Hamás o un confidente de Israel”.

Ahmed Fouad Alkhatib, que colabora como investigador para el think tank estadounidense Atlantic Council, explica que “Hamás se beneficia totalmente de esta guerra en el sentido del ajuste de cuentas al que tendrían que hacer frente cuando terminara la guerra, el ajuste de cuentas del pueblo palestino. Rendir cuentas -por lo que han hecho al ser el detonante de esta guerra, de este desastre- es parte de lo que hace que estén haciendo esfuerzos para que continúe la guerra. Y confían que un error de cálculo en el norte hará que estalle una guerra (de Israel) con Hizbulá, que haría que ardiera aún más la región y que desestabilizaría aún más Israel”. Añade que también “la guerra está beneficiando a Netanyahu en estos momentos al permitir que siga en pie su frágil gobierno, al seguir teniendo el control y manteniendo su presencia en el poder”.

Sobre el futuro de Hamás, advierte de que esta organización no va a desaparecer. “No va a ser destruido Hamás. En el momento en el que termine esta guerra, el grupo va a poder reafirmar su presencia de una forma o de otra. Va a poder reaparecer en algunas zonas y en la mayor parte de la franja de Gaza en un corto período de tiempo Hamás volverá a ser una organización que controla ese territorio. No va a volver a ser lo que era el 6 de octubre, pero Hamás sobrevivirá a esta guerra. Y eso tiene que ver con cómo ha llevado a cabo esta guerra el ejército de Israel”, afirma Alkhatib, quien tiene claro que en la forma de actuar de gobierno de Israel en este conflicto “ha habido un elemento de venganza. Entiendo el deseo de venganza, es comprensible. Pero la venganza no es una estrategia militar ganadora”.