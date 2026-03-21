Al menos 30 heridos por el impacto de un proyectil iraní en Arad, en el sur de Israel
Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad
Europa Press
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Al menos 30 personas, entre ellos 4 graves, han tenido que recibir atención médica por el impacto de un proyectil iraní sobre la región de Arad, en el sur de Israel, donde se ha declarado un "incidente con multitud de víctimas", según medios israelíes.
"Tras el fuego de misiles en el sur de Israel los equipos de la Magen David Adom están tratando a unos 30 pacientes en distinta condición", ha publicado la Magen David Adom --Estrella de David Roja-- en redes sociales.
Decenas de ambulancias y unidades de cuidados intensivos móviles han sido movilizadas hasta el lugar del impacto y el Hospital de Soroka ha declarado la alerta para recibir a los heridos. También se han movilizado varios helicópteros.
Este incidente se suma al de Dimona, donde un proyectil ha impactado sobre la ciudad, ubicada también en el sur del país, y ha causado al menos medio centenar de heridos.
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