COPE
Podcasts
Internacional
Internacional

Al menos 20 migrantes muertos y varios desaparecidos en un naufragio frente a Lampedusa

En la embarcación iban al menos un centenar de personas

Cayuco localizado por Salvamento Marítimo en aguas de El Hierro

Foto de archivo

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 Al menos 20 migrantes murieron y hay varios desaparecidos en el naufragio este miércoles de un barco frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según los medios italianos.

El naufragio se produjo aproximadamente a 22,5 kilómetros al sur de la isla, ya se han recuperado 20 cadáveres y también se han dado por desaparecidas a 27 personas, según informó en sus redes el periodista especializado en temas migratorios Sergio Scandura, de Radio Radicale.

Según los primeros datos había aproximadamente 100 personas a bordo y un grupo de supervivientes ya ha sido desembarcado en la isla italiana, la más cercana a las costas africanas.

Lo último

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL
Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00H | 13 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking