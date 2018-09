104 millones de niños no pueden ir a la escuela por las guerras y los desastres naturales

Mohamed es un niño somalí. Tiene 11 años y no había ido nunca a la escuela. Ahora puede acudir a clase en la ciudad de Ainabo, en la región de Sool, donde vive desde hace poco tiempo con unos familiares. Cuenta Mohamed que hay dos cosas que le gustan de ir al colegio: una es aprender. La otra servir a su país. Dice que cuando crezca estudiará en la universidad y se hará profesor.

Mohamed es un privilegiado en Somalia, donde más de la mitad de los chavales no tienen escuela a la que ir. Tres millones -de un total de 4,9 millones- están sin escolarizar en ese país africano. Miles de ellos se han visto obligados a abandonar sus hogares por la sequía.



UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, afirma hoy en un informe que más de 104 millones de niños y jóvenes no pueden ir a la escuela a causa de las guerras y desastres naturales -como la sequía- en sus países. Uno de cada tres menores -con edad de 5 a 17 años- no disponen de acceso a la educación en esas naciones, y dos de cada cinco ni siquiera han terminado primarias.



Son 303 millones de niños y adolescentes -en total- los que no están escolarizados en el mundo, según este estudio. Aquéllos que dejan de ir a la escuela “a medida que pasan los años, rara vez regresan”, asegura la directora de ejecutiva de UNICEF.