El Tribunal de Justicia de la UE allana el camino para que Puigdemont sea extraditado a España

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea da la razón al juez Llarena y afirma que no se justifica que Bélgica no haya ejecutado la euroórden de extradición de Puigdemont a España.

El Tribunal Superior de Justicia la Unión Europea allana el camino para quel ex presidente de la Generalitat sea extraditado a España y dice dos cosas importantes: la circunstancia que el interesado haya podido evocar no reviste importancia decisiva y que no se opone a la emisión de varias euroórdenes sucesivas para una persona buscada por un estado miembro.

Por lo tanto, Bélgica no puede negarse, en principio, a ejecutar una órden de detención salvo que demuestre deficiencias estructurales en la Justicia española, es decir, que aporte pruebas y no solo acusaciones. Además, tiene que poner de manifiesto que ejecutar la euroórden daría lugar a la vulneración de derechos fundamentales.

El Tribunal europeo abre la puerta para que el Tribunal Supremo para nuevas órdenes de detención europeas sucesivas "después de que la ejecución de una primera órden de detención europea dirigida contra una persona haya sido denegada".

Llarena puede emitir una nueva euroórden, también, contra el exconsejero catalán Lluis Puig, quien huyó con Puigdemont a Bélgica en 2017, pero que a diferencia del expresidente no es eurodiputado y no goza, por tanto, de inmunidad.

La sentencia es definitiva, no cabe recurso.