El origen de la bandera de Estados Unidos

El 14 de junio,Estados Unidos celebra el ‘Día de la bandera’ (#FlagDay, #flagday2020) en homenaje y reconocimiento a la importancia de su insignia y la historia del país. Aunque no se trata de un día festivo ni tiene lugar ningún tipo de actos oficiales, pues ya sabemos que el día grande es el 4 de julioque es cuando los americanos celebran su independencia del Imperio británico.

Se conoce a la bandera americana con el nombre de Stars and Stripes, Old Glory y the Star-Spangled Banner y es una de las enseñas que más ha cambiado a lo largo de su historia.

Con la ayuda del Hispanic Council y José Manuel Erbez, secretario de la Sociedad Española de Vexilología. conoceremos todo sobre esta peculiar bandera.

ORIGEN DE LA BANDERA

Nos cuenta José Manuel que la bandera “fue creada en el momento de la Independencia de EE.UU. del Imperio Británico en el 1776”.

“Al principio se adoptó una bandera definitiva para diferenciar las tropas rebeldes de las británicas. Y esa bandera llevaba en el cantón la bandera británica y una serie de franjas rojas y blancas, como la actual”.

Es en el momento en el que se separan totalmente cuando “deciden quitar del cantón la bandera británica y adoptar un símbolo que represente el conjunto de colonias que levantaron contra los británicos: poner una estrella por cada una de esas colonias, 13 en total”, expica Erbez.

¿CUÁNTAS ESTRELLAS Y FRANJAS TIENE LA BANDERA AMERICANA?

Cuando ya adoptan el modelo de las 13 estrellas en el cantón, una por cada una de las colonias fundadoras: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Conectica, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

"Más tarde se irían añadiendo estrellas, según cada uno de los Estados de la Nación, por lo que decidieron mantener las franjas horizaontales e ir modificando el número de estrellas. La bandera estadounidense ha ido evolucionando conforme el país ha ido creciendo", cuenta José Manuel.

Años más tarde se decidió colocar una estrella por cada uno de los Estados de la Unión. Así en 1795 se modificó, por primera vez, para incluir dos estrellas (ya 15) al incorporarse Kentucky y Vermont como estados.

Hasta 26 veces ha sido modificada la enseña del país, hasta 1960 cuando se incluyó la estrella número 50 con motivo de la entrada de Hawái.

La versión que más tiempo ha durado fue la de 48 estrellas, que estuvo en vigor 47 años: de 1912 a 1959.

Los 50 estados son: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del sur, Tennessee, Tejas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia del este, Washington y Wyoming.

Las 50 estrellas están ordenadas en 9 filas de 6 y 5 estrellas intercaladas horizontalmente y 11 columnas de 5 y 4 estrellas intercaladas verticalmente.

Estas han sido las modificaciones que ha sufrido:

1 de mayo de 1795, incorporación de Kentuchy y Vermont. 15 estrellas.

1818, incorporación de Indiana, Luisiana, Misisipi, Ohio y Tennessee. 20 estrellas.

1819, incorporación de Illinois. 21 estrellas.

1820, incorporación de Alabama y Maine. 23 estrellas.

1822, incorporación de Misuri. 24 estrellas.

1836, incorporación de Arkansas. 25 estrellas.

1837, incorporación de Míchigan. 26 estrellas.

1845, incorporación de Florida. 27 estrellas.

1846, incorporación de Texas. 28 estrellas.

1847, incorporación de Iowa. 29 estrellas.

1848, incorporación de Wisconsin. 30 estrellas.

1851, incorporación de California. 31 estrellas.

1858, incorporación de Minnesota. 32 estrellas.

1859, incorporación de Oregón. 33 estrellas.

1861, incorporación de Kansas. 34 estrellas.

1863, incorporación de Virginia Occidental. 35 estrellas.

1865, incorporación de Nevada. 36 estrellas.

1867, incorporación de Nebraska. 37 estrellas.

1877, incorporación de Colorado. 38 estrellas.

1890, incorporación de Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Washington. 43 estrellas.

1891, incorporación de Wyoming. 44 estrellas.

1896, incorporación de Utah. 45 estrellas.

1908, incorporación Oklahoma. 46 estrellas.

1912, incorporación de Arizona y Nuevo México. 48 estrellas.

1959, incorporación de Alaska. 49 estrellas.

1960, incorporación de Hawái. 50 estrellas.

Las franjas horizontales

Otro de los componentes de la insignia son las franjas horizontales, un total de 13 y alternando los colores blanco y rojo. A pesar de que las estrellas sí han variado, sin embargo estas franjas son las originales.

El que haya 13 franjas horizontales recuerda cada una de las colonias fundadoras como sucedió en la primera bandera que tuvo el país.

Por lo que en la actualidad la enseña americana tiene 50 estrellas (colocadas en el cantón) y 13 franjas horizontales de colores blanco y rojo.

BLANCO, ROJO Y AZUL: LOS COLORES DE LA BANDERA DE EE.UU.

Como hemos contado al principio, en la bandera original de EEUU se colocó en el cantón la bandera del Reino Unido. De ahí que los colores elegidos sean los mismos que los británicos para no romper con la tradición y no olvidar de dónde proceden, como mantener una cierta vinculación con ese país del que vienen.

No obstante, tenemos que tener en cuenta la simbología de esos colores que tienen su origen en el ‘Gran Sello’ o ‘Great Seal’ del país, que se utiliza para la certificación de documentos (creado antes que la insignia).

Este sería el significa de los colores de la insignia americana:

Blanco : simboliza la pureza y la inocencia . El color blanco en el sello americano significa pureza.

: simboliza la . El color blanco en el sello americano significa pureza. Roj o: simboliza la robustez y el valor . El color rojo en el sello estadounidense se destaca por su valor y resistencia.

o: simboliza la . El color rojo en el sello estadounidense se destaca por su valor y resistencia. Azul: es el color del mando. El color azul en el sello estadounidense es el principal color y representa la perseverancia, la justicia y la vigilancia.

EL SÍMBOLO DE LOS AMERICANOS

Sin ninguna duda, la bandera para todos los americanos es su símbolo y se enorgullecen delucirla siempre. Es más, es normal ver en la mayoría de las casas colocadauna bandera.

Cualquier ocasión es buena para tener presente su insignia,ya sean homenajes, fiestas y catástrofes. Es la muestra de unión de un país.

Incluso la bandera americana ha llegado a laLuna en varias ocasiones.