Ori Givati, exmilitar israelí de la ONG judía Breaking the Silence, en COPE

Un número creciente de israelíes está levantando la voz contra la forma en la que se está gestionando la respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Ori Givati, exmilitar israelí de la ONG judía Breaking the Silence, dice que “hace más de un mes de la horrible masacre y de las atrocidades cometidas por Hamás contra nuestro pueblo. Todos tenemos amigos, familiares y compañeros que fueron asesinados o secuestrados y después de lo que pasó, Israel tiene el derecho de defenderse como cualquier otro país, hay una razón legítima para una guerra”.

Sin embargo, al mismo tiempo asegura a COPE que “en lo que tenemos que pensar es en el futuro y lo que queremos es que todos en esta zona vivan en un ambiente de seguridad, tanto israelíes como palestinos. Y cuando vemos cómo se está llevando a cabo la guerra en Gaza es muy dudoso que esto sea lo que vayamos a conseguir porque estamos viendo a miles de palestinos inocentes que están muriendo por los ataques de nuestra artillería, de nuestro ejército dentro de Gaza ahora mismo”. Avisa de que “tenemos que preguntarnos si ésta es la forma para garantizar la seguridad de los israelíes y los palestinos, porque al final los israelíes van a seguir aquí y los palestinos van a seguir aquí. Esto no va a cambiar pase lo que pase en esta guerra. Y causando este derramamiento de sangre no vamos a avanzar hacia un futuro más seguro. Creo que hay mucho sentimiento de venganza que está echando combustible a lo que estamos haciendo ahora en Gaza. Es comprensible el sentimiento de una necesidad de venganza, pero no puede convertirse en nuestro plan para combatir”.

A juicio de Ori Givati, “lo que necesitamos es un objetivo político para poner fin a esto. No puedes solucionar un problema político con el ejército. No ha funcionado, nunca ha funcionado. Pedimos comprender cómo vamos a estar más seguros combatiendo así, matando a 10.000 palestinos hasta ahora, sin ver un final cerca”. Reconoce que “la situación es muy complicada porque Hamás está utilizando a personas como escudos humanos, y está combatiendo desde hospitales, pero no podemos destruir un grupo político y militar y tener un mejor futuro, porque al final los palestinos van a seguir ahí. Lo que necesitamos para conseguir un futuro mejor es crear esperanza, no más muertes y más violencia”.

“Estamos pidiendo -primero y antes que nada-que consigan que vuelvan los rehenes, porque no tiene sentido nada si los rehenes se quedan en Gaza o en si les matan”, afirma.

Este exmilitar israelí, que vive en Tel Aviv y tiene a familiares y amigos entre los asesinados y secuestrados, cuenta que “muchas de las familias de los rehenes están diciendo que no quieren ver a más gente inocente morir, que esto no traerá a casa a sus familiares ni resucitará a las personas que han sido asesinadas. En lugar de más y más violencia lo que hay que hacer es traer a los rehenes y pensar en qué se va a hacer a continuación”. Añade que ha sido el gobierno de Benjamin Netanyahu “el que nos ha colocado en esta situación y el que no se ocupó debidamente de la gente que vivía en el sur, para desplegar más y más militares en Cisjordania”.